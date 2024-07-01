Шшшшш! В Евпатории полицейские привлекли к ответственности нарушителя тишины

Местная жительница в мессенджере, в одной из городских групп пожаловалась на водителя автомобиля ВАЗ, который в ночное время припарковал свой автомобиль у круглосуточного магазина и громко слушал музыку, чем мешал отдыхать окружающим.
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по г. Евпатории оперативно установили нарушителя общественного порядка. Им оказался 19-летний местный житель. Сотрудники полиции с молодым человеком провели профилактическую беседу и составили материал об административном правонарушении по ч. 1 ст. 2.1 ЗРК «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Крым и внесении изменений в отдельные законы Республики Крым», — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Полиция призывает всех граждан уважительно относится к окружающим людям и строго соблюдать периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан в Республике Крым: в ночное время с 23 часов до 7 часов, а также дополнительно в выходные дни (суббота, воскресенье) и в нерабочие праздничные дни с 7 часов до 10 часов и с 19 часов до 23 часов!
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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