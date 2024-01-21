Штатное водоснабжение в Севастополе планируют запустить к вечеру. Ориентировочно — к 18:00

Специалисты работали над очисткой трубопроводов всю ночь, однако вода в гидроузлах все ещё остается грязной. Ввиду чего работа по очистке будет продолжена. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Уважаемые севастопольцы! К сожалению, вода продолжает идти очень грязная с мусором, это не позволило за ночь полностью наполнить гидроузлы. Поэтому днём потребуется опять временно остановить подачу воды. Все специалисты работают над скорейшим восстановлением штатной подачи. Планируем дать воду ориентировочно в 18.00. Время будет сообщено дополнительно, – цитирует пресс-служба главу Севастополя.

Подача воды в Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и Балаклавский районы сегодня будет производиться с 9.00 до 12.00 часов.

В большую часть районов и улиц города вода поступает по графику. Некоторых адресов отключения не коснулись. Однако есть участки, куда вода при подаче не дошла. Губернатор города дал поручение отправить водовозы на эти участки в приоритетном порядке.

Есть улицы и отдельные участки, куда вода даже при подаче по графику не дошла. Это происходит из-за большого водоразбора, географии городских водоузлов или особенностей расположения домов (в низине, или наоборот на горке). В личных сообщениях Правительства вы отправляли следующие адреса, куда вода не доходит: район Матюшенко (Киевская, Сафронова, Льва Толстого); район ЦУМа (улица Зои Космодемьянской, улица Репина); район Восставших (Адмирала Октябрьского, 14; Батумская). Водовозки будут направлены в приоритетном порядке сейчас по этим адресам, – сообщил Михаил Развожаев.

Кроме того, глава города поручил севастопольскому отделению партии «Единая Россия» организовать работу волонтеров и закупить бутилированную воду, чтобы вода дошла до тех, кому она не поступала по графику или до кого не доехали водовозы.

Поручил севастопольскому отделению партии «Единая Россия» закупить бутилированную воду и организовать работу волонтеров. Активисты будут отвозить воду тем, до кого не дошла вода по графику и куда не доехали водовозки. Тем, кто не смог обеспечить себя запасом воды, прежде всего пожилым людям и семьям с маленькими детьми, – говорит Михаил Развожаев.

Напоминаем, что наиболее оперативно информация о подвозе воды публикуется в телеграм-канале Водоканала.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя