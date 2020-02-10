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Штормовое предупреждение: 11 февраля в Крыму - сильный дождь, снег, гололедица
автор фото: Msergm (источник neizvestniy-geniy.ru)

Штормовое предупреждение: 11 февраля в Крыму — сильный дождь, снег, гололедица

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:45 10.02.2020

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением фронтальных разделов 11, 12 февраля в Крыму ожидаются сильный дождь, мокрый снег, в горах снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица; усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

МЧС Республики Крым обращает внимание: в связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей, затруднение в движении транспорта, увеличение количества ДТП на автодорогах полуострова, возможны затруднения в работе аэропорта.

    МЧС Крыма рекомендует соблюдать меры безопасности:

  • воздержаться от выходов в открытое море;
  • соблюдать осторожность при нахождении на улицах, где проходят провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта;
  • водителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте;
  • пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;
  • не находиться вблизи рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, дорожных знаков, крупных деревьев;
  • воздержаться от посещения горно-лесной местности;
  • организовать укрытие автомобильной техники в гаражах и под навесами или вывод её на безопасную территорию;
  • особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101».

Штормовое предупреждение: 11 февраля в Крыму - сильный дождь, снег, гололедица

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