Штормовое предупреждение: 11 февраля в Крыму — сильный дождь, снег, гололедица

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением фронтальных разделов 11, 12 февраля в Крыму ожидаются сильный дождь, мокрый снег, в горах снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица; усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы 25 м/с.
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма —
МЧС Республики Крым обращает внимание: в связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей, затруднение в движении транспорта, увеличение количества ДТП на автодорогах полуострова, возможны затруднения в работе аэропорта.
МЧС Крыма рекомендует соблюдать меры безопасности:
- воздержаться от выходов в открытое море;
- соблюдать осторожность при нахождении на улицах, где проходят провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта;
- водителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте;
- пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;
- не находиться вблизи рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, дорожных знаков, крупных деревьев;
- воздержаться от посещения горно-лесной местности;
- организовать укрытие автомобильной техники в гаражах и под навесами или вывод её на безопасную территорию;
- особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101».