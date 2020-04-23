 Штрафы в период «самоизоляции «можно получить и на дорогах. В Крыму сообщают о «треногах»

ГИБДД обнародовала дислокацию размещения передвижных комплексов фото- и видео- фиксации административных правонарушений («треног») в Крыму (по 26.04.2020 г.).
С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории Республик Крым осуществляют свою работу 15 передвижных комплексов фото- видео- фиксации административных правонарушений.
Места размещения комплексов выбираются на основании проведенного анализа аварийности. Дислокация размещения комплексов утверждается Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Республики Крым. В случае увеличения количества ДТП на том или ином участке дороги, принимается решение о внесении изменения в дислокацию передвижных комплексов фото- видео- фиксации административных правонарушений, для их перемещения, — отметили в ГИБДД.
Комплексы размещаются ежедневно с 8:00 до 18:00.
Дислокация «треног»:
Симферопольский район:
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 633 км + 800м. (поворот на с. Красная Зорька);
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 637 км + 800м. (поворот на пгт. Гвардейское);
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 643 км. (поворот на с. Урожайное);
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 647 км + 900м. (с. Аграрное);
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 648 км + 200м. (поворот на пгт. Молодежное);
- а/д Красноперекопск – Симферополь, 96 км. (поворот на с. Новый Сад);
- а/д Красноперекопск – Симферополь, 100 км. (пгт. Гвардейское);
- а/д Красноперекопск – Симферополь, 105 км. (с. Маленькое);
- а/д Саки – Орловка – Равнополье до а/д Симферополь — Николаевка, с 4 км+ 500 м. (Равнополье);
г. Симферополь:
- а/д Восточный обход г. Симферополя, с 9 км. по 10 км. возле АЗС «Татнефть» в сторону ул. Киевской (ограничение скорости 70), съезд на Живописное;
г. Бахчисарай и Бахчисарайский район:
- а/д Песчаное-Почтовое, с 14 км по 15 км;
- а/д Песчаное-Почтовое, 7 км. + 885м. (с. Вилино);
г. Алушта:
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 704 км. + 600м;
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 705 км. + 110м;
г. Евпатория:
- а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 10 км. по 11 км;
- а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 17 км. + 500м. по 18 км. + 500м;
- а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 21 км. по 22 км;
- а/д Симферополь – Евпатория, 55 км. + 300м. (г. Евпатория);
- а/д Симферополь – Евпатория, 58 км. + 700м. (г. Евпатория);
трасса Таврида:
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 18 км + 200м;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 38 км;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 45 км + 600м;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 51 км + 800м;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 58 км + 400м;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 68 км;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 70 км + 800м;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 85 км;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 93 км + 200м;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 99 км. + 600м;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 108 км + 800м;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 127 км + 100м;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 134 км;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 143 км + 300м;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 147 км;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 157 км;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 167 км;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 170 км;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 172 км. + 500м;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 174 км + 500м;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 175 км. + 500м;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 158 км. + 200м;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 164 км. + 500м;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 136 км;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 31 км;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 56 км + 400м;
г. Ялта:
- а/д Гончарное — Ялта, 52 км. + 900м. (пос. Ливадия);
- а/д Ялта – Севастополь, 5 км. + 20м. (г. Ялта);
- а/д Ялта – Севастополь, 7 км. + 300м. (г. Ялта);
- а/д Ялта – Севастополь, 7 км. + 700м. (г. Ялта);
- а/д Ялта – Севастополь, с 11 км. + 900м. по 12 км. + 100 м;
- а/д Ялта – Севастополь, 20 км. + 700м (г. Алупка);
- а/д Ялта – Севастополь, 21 км. + 100м (г. Алупка);
- а/д Ялта – Севастополь, 22 км. + 500м;
- а/д Ялта – Севастополь, 26 км. + 600м;
- а/д Ялта – Севастополь, 31 км. + 200м;
- а/д Ялта – Севастополь, 40 км. + 750м.