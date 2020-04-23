Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ГИБДД Крыма | Штрафы в период «самоизоляции «можно получить и на дорогах. В Крыму сообщают о «треногах»

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 Штрафы в период «самоизоляции «можно получить и на дорогах. В Крыму сообщают о «треногах»

Штрафы в период «самоизоляции «можно получить и на дорогах. В Крыму сообщают о «треногах»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 13:36 23.04.2020

ГИБДД обнародовала дислокацию размещения передвижных комплексов фото- и видео- фиксации административных правонарушений («треног») в Крыму (по 26.04.2020 г.).

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории Республик Крым осуществляют свою работу 15 передвижных комплексов фото- видео- фиксации административных правонарушений.

Места размещения комплексов выбираются на основании проведенного анализа аварийности. Дислокация размещения комплексов утверждается Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Республики Крым. В случае увеличения количества ДТП на том или ином участке дороги, принимается решение о внесении изменения в дислокацию передвижных комплексов фото- видео- фиксации административных правонарушений, для их перемещения, — отметили в ГИБДД.

Комплексы размещаются ежедневно с 8:00 до 18:00.

Дислокация «треног»:

Симферопольский район:

  1. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 633 км + 800м. (поворот на с. Красная Зорька);
  2. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 637 км + 800м. (поворот на пгт. Гвардейское);
  3. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 643 км. (поворот на с. Урожайное);
  4. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 647 км + 900м. (с. Аграрное);
  5. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 648 км + 200м. (поворот на пгт. Молодежное);
  6. а/д Красноперекопск – Симферополь, 96 км. (поворот на с. Новый Сад);
  7. а/д Красноперекопск – Симферополь, 100 км. (пгт. Гвардейское);
  8. а/д Красноперекопск – Симферополь, 105 км. (с. Маленькое);
  9. а/д Саки – Орловка – Равнополье до а/д Симферополь — Николаевка, с 4 км+ 500 м. (Равнополье);

г. Симферополь:

  1. а/д Восточный обход г. Симферополя, с 9 км. по 10 км. возле АЗС «Татнефть» в сторону ул. Киевской (ограничение скорости 70), съезд на Живописное;

г. Бахчисарай и Бахчисарайский район:

  1. а/д Песчаное-Почтовое, с 14 км по 15 км;
  2. а/д Песчаное-Почтовое, 7 км. + 885м. (с. Вилино);

г. Алушта:

  1. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 704 км. + 600м;
  2. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 705 км. + 110м;

г. Евпатория:

  1. а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 10 км. по 11 км;
  2. а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 17 км. + 500м. по 18 км. + 500м;
  3. а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 21 км. по 22 км;
  4. а/д Симферополь – Евпатория, 55 км. + 300м. (г. Евпатория);
  5. а/д Симферополь – Евпатория, 58 км. + 700м. (г. Евпатория);

трасса Таврида:

  1. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 18 км + 200м;
  2. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 38 км;
  3. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 45 км + 600м;
  4. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 51 км + 800м;
  5. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 58 км + 400м;
  6. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 68 км;
  7. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 70 км + 800м;
  8. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 85 км;
  9. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 93 км + 200м;
  10. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 99 км. + 600м;
  11. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 108 км + 800м;
  12. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 127 км + 100м;
  13. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 134 км;
  14. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 143 км + 300м;
  15. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 147 км;
  16. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 157 км;
  17. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 167 км;
  18. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 170 км;
  19. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 172 км. + 500м;
  20. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 174 км + 500м;
  21. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 175 км. + 500м;
  22. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 158 км. + 200м;
  23. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 164 км. + 500м;
  24. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 136 км;
  25. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 31 км;
  26. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 56 км + 400м;

г. Ялта:

  1. а/д Гончарное — Ялта, 52 км. + 900м. (пос. Ливадия);
  2. а/д Ялта – Севастополь, 5 км. + 20м. (г. Ялта);
  3. а/д Ялта – Севастополь, 7 км. + 300м. (г. Ялта);
  4. а/д Ялта – Севастополь, 7 км. + 700м. (г. Ялта);
  5. а/д Ялта – Севастополь, с 11 км. + 900м. по 12 км. + 100 м;
  6. а/д Ялта – Севастополь, 20 км. + 700м (г. Алупка);
  7. а/д Ялта – Севастополь, 21 км. + 100м (г. Алупка);
  8. а/д Ялта – Севастополь, 22 км. + 500м;
  9. а/д Ялта – Севастополь, 26 км. + 600м;
  10. а/д Ялта – Севастополь, 31 км. + 200м;
  11. а/д Ялта – Севастополь, 40 км. + 750м.

Штрафы в период «самоизоляции «можно получить и на дорогах. В Крыму сообщают о «треногах»

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.