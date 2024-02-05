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«Шуточка» вышла крымчанину боком: за ложное сообщение о теракте – три года колонии  

«Шуточка» вышла крымчанину боком: за ложное сообщение о теракте – три года колонии  

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:49 05.02.2024

В Симферополе вынесен обвинительный приговор мужчине, сообщившем о якобы имеющейся угрозе объектам инфраструктуры.

В июне 2023 года на горячую линию поступил звонок от неизвестного, который сообщил оператору о якобы существующей угрозе объектам инфраструктуры. На место выехали сотрудники следственно оперативной группы. В результате обследования опасных предметов обнаружено не было.

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым совместно с коллегами из регионального УФСБ в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 58-летний житель Красногвардейского района. Мужчина признался, что звонок осуществил умышленно из хулиганских побуждений, — сообщили подробности в МВД по РК.

Следователем ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч.2 ст.207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающего опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры).

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Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

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