«Шуточка» вышла крымчанину боком: за ложное сообщение о теракте – три года колонии

В Симферополе вынесен обвинительный приговор мужчине, сообщившем о якобы имеющейся угрозе объектам инфраструктуры.

В июне 2023 года на горячую линию поступил звонок от неизвестного, который сообщил оператору о якобы существующей угрозе объектам инфраструктуры. На место выехали сотрудники следственно оперативной группы. В результате обследования опасных предметов обнаружено не было. Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым совместно с коллегами из регионального УФСБ в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 58-летний житель Красногвардейского района. Мужчина признался, что звонок осуществил умышленно из хулиганских побуждений, — сообщили подробности в МВД по РК.

Следователем ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч.2 ст.207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающего опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры).

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.