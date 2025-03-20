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Новости Республики
Шёл, увидел, сорвал, высушил. В Ялте задержали местного жителя за хранение марихуаны
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Шёл, увидел, сорвал, высушил. В Ялте задержали местного жителя за хранение марихуаны

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:09 20.03.2025

В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по г. Ялте установили причастность 29-летнего местного жителя к противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Стражи порядка остановили подозреваемого в одном из спальных районов г.Ялты. Мужчина заметно нервничал и вел себя подозрительно. При досмотре у подозреваемого обнаружили и изъяли целлофановый сверток белого цвета, внутри которого находилось вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом. Мужчина рассказал, что в свертке находится марихуана, куст которой он обнаружил в лесном массиве, сорвал и высушил для личного употребления. Согласно заключению экспертов, представленное на исследование вещество общей массой 8,79 граммов является наркотическим средством каннабис (марихуана), — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Отделом дознания УМВД России по г. Ялте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

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Сотрудники полиции обращаются к гражданам! Не оставайтесь равнодушными к проблемам наркомании, вы можете проявлять активную гражданскую позицию в вопросе информирования полиции о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Позвонив по единому номеру полиции 102 можно передать в дежурную часть ближайшего отдела полиции информацию о фактах незаконного оборота наркотиков. Анонимность гарантируется!

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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