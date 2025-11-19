Прямо сейчас:
Сибирские промышленники заинтересованы в оздоровлении своих сотрудников в крымских санаториях
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:20 19.11.2025

Жители Сибири активно интересуются информацией об отдыхе в Крыму на международном форуме «Дикоросы», который в эти дни проходит в Новосибирске. Как рассказала помощник главы Крыма Ольга Курлаева, для многих сибиряков полуостров ассоциируется с воспоминаниями о советском детстве.

Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что министерство курортов и туризма Крыма с 19 по 21 ноября проведет в Новосибирске Дни Крыма, в рамках которых жители Сибири смогут ознакомиться с преимуществами отдыха и оздоровления на полуострове.

Спрос на информацию высокий, как этот сезон на ЮБК. Сибиряки интересуются буквально всем: от цен на ялтинский лук до новой инфраструктуры, – уточнила она в Telegram.

Курлаева отмечает, вопросы посетителей показывают, что Крым для многих – «ламповое советское детство». Поэтому люди массово идут к стенду региона, который появился на выставке впервые за 10 лет.

Более 5% от общего числа отдыхающих в Крыму – туристы из Сибири. Но это пока шасси пассажирского лайнера не коснулись полосы в аэропорту имени Айвазовского (Симферополь – ред.), – добавила Курлаева.

По словам помощника главы Крыма, мосты наводят уже сейчас, особенно руководители промышленных предприятий настроены на санаторно-курортное оздоровление своих сотрудников.

Ранее стало известно, что четыре крымских проекта, касающихся детского, пешеходного, гастрономического туризма и некоторых других направлений, стали лауреатами ХII Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2025». Всего на участие в конкурсе было подано 455 проектов из 59 регионов России и Белоруссии, из них 360 получили право на участие в финале.

источник: РИА Новости Крым 

