«Сильнейший человек России 2024»: Сергей Аксёнов поздравил крымских призёров турнира

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов встретился с крымскими силачами – призерами Всероссийского турнира «Сильнейший человек России 2024», который прошел в Евпатории в преддверии Дня народного единства.
Атлеты из разных городов Российской Федерации соревновались в четырех дисциплинах, в том числе буксировали автокран весом 22 тонны, поднимали 150-килограммовые бревна над головой, переносили 400-килограммовые коромысла.
По итогам турнира силачи Егор Сороколетов из Керчи и Константин Колдунов из Симферополя вошли в десятку лучших. Силач, мастер спорта России Джамшид Исматиллаев из Судака и пауэрлифтер Дмитрий Алексеев из Бахчисарая установили парный рекорд страны по буксировке железнодорожной техники – узкоколейного трамвая весом более 20 тонн на расстояние 10 метров за две минуты.
Сергей Аксёнов выразил признательность спортсменам, которые отстаивают честь Крыма на всероссийских турнирах и продвигают положительный имидж России на международных состязаниях.
Ребята воодушевляют своими победами, которыми по праву гордятся все крымчане. Желаю новых достижений, успехов и свершений! – сказал Глава республики.
Также Сергей Аксёнов поблагодарил тренеров, мастеров спорта международного класса Андрея Шаркова и Михаила Паллера за организацию и успешное проведение Всероссийского турнира «Сильнейший человек России 2024».
За вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Крым Сергей Аксёнов отметил силачей Благодарственными письмами Главы Республики Крым.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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