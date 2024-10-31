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«Сильнейший человек России 2024»: Сергей Аксёнов поздравил крымских призёров турнира
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

«Сильнейший человек России 2024»: Сергей Аксёнов поздравил крымских призёров турнира

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:27 31.10.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов встретился с крымскими силачами – призерами Всероссийского турнира «Сильнейший человек России 2024», который прошел в Евпатории в преддверии Дня народного единства.

Атлеты из разных городов Российской Федерации соревновались в четырех дисциплинах, в том числе буксировали автокран весом 22 тонны, поднимали 150-килограммовые бревна над головой, переносили 400-килограммовые коромысла.

«Сильнейший человек России 2024»: Сергей Аксёнов поздравил крымских призёров турнира

По итогам турнира силачи Егор Сороколетов из Керчи и Константин Колдунов из Симферополя вошли в десятку лучших. Силач, мастер спорта России Джамшид Исматиллаев из Судака и пауэрлифтер Дмитрий Алексеев из Бахчисарая установили парный рекорд страны по буксировке железнодорожной техники – узкоколейного трамвая весом более 20 тонн на расстояние 10 метров за две минуты.

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Сергей Аксёнов выразил признательность спортсменам, которые отстаивают честь Крыма на всероссийских турнирах и продвигают положительный имидж России на международных состязаниях.

Ребята воодушевляют своими победами, которыми по праву гордятся все крымчане. Желаю новых достижений, успехов и свершений! – сказал Глава республики.

Также Сергей Аксёнов поблагодарил тренеров, мастеров спорта международного класса Андрея Шаркова и Михаила Паллера за организацию и успешное проведение Всероссийского турнира «Сильнейший человек России 2024».

За вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Крым Сергей Аксёнов отметил силачей Благодарственными письмами Главы Республики Крым.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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