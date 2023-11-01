Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку. Вражеские ракеты до Крыма не долетели

В течение минувшего часа силы ПВО отразили массированную ракетную атаку ВСУ. Все цели уничтожены на подлете к Крыму.

Наши зенитчики отразили массированное ракетное нападение врага на южные регионы Российской Федерации. Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолётов и летевших на Крым. Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. Люди и инфраструктура не пострадали. На данную минуту ракетная опасность не миновала, наши воины ПВО в полной готовности. Враг не пройдёт, — написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В Севастополе с утра сигнал воздушной тревоги звучал дважды. Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул:

Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова.

Ну а канал «Рыбарь» уточняет:

Как и предполагалось, три носителя крылатых ракет «Storm Shadow»/SCALP Су-24М вылетели с аэродрома Миргород. По южным территориям объявлена ракетная опасность. С мест сообщают о пролёте шести ракет «Сторм Шэдоу» над Пологами в Запорожской области в юго-восточном направлении на высоте 50 метров. Учитывая это, направлением возможного удара может быть Бердянск, юг Донецкой народной республики и восточная часть Крыма, включая Крымский мост.

Конечно, важно, куда именно целился враг. Но еще важнее, что все эти ракеты сбиты!