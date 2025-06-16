Симферополь, 17 июня: бесплатная юрпомощь для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей

В рамках оказания бесплатной юридической помощи 17 июня 2025 года с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Симферополь, ул. Толстого,15, 3 этаж, вип зал будет организован личный прием:

участников специальной военной операции,

ветеранов боевых действий,

членов их семей.

Прием проведет Уполномоченный по правам человека в Республике Крым.

Для участия необходима предварительная запись по телефону: +7 (978) 000-07-51 (аппарат Уполномоченного).

Не упустите возможность получить квалифицированную правовую поддержку!

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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