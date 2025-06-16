Симферополь, 17 июня: бесплатная юрпомощь для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей

В рамках оказания бесплатной юридической помощи 17 июня 2025 года с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Симферополь, ул. Толстого,15, 3 этаж, вип зал будет организован личный прием:
- участников специальной военной операции,
- ветеранов боевых действий,
- членов их семей.
Прием проведет Уполномоченный по правам человека в Республике Крым.
Для участия необходима предварительная запись по телефону: +7 (978) 000-07-51 (аппарат Уполномоченного).
Не упустите возможность получить квалифицированную правовую поддержку!
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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