Симферополь: 8 июля — бесплатная юрпомощь для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей

В рамках оказания бесплатной юридической помощи 08 июля 2025 года с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Симферополь, ул. Толстого 15, 5 этаж, кабинет 519 будет организован личный прием:

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