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Новости Республики

Симферополь: 8 июля — бесплатная юрпомощь для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:12 07.07.2025

В рамках оказания бесплатной юридической помощи 08 июля 2025 года с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Симферополь, ул. Толстого 15, 5 этаж, кабинет 519 будет организован личный прием:

  • участников специальной военной операции,
  • ветеранов боевых действий,
  • членов их семей.

Прием проведет Уполномоченный по правам человека в Республике Крым.

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Для участия необходима предварительная запись по телефону:

  • +7 (978) 000-07-51 (аппарат Уполномоченного).

Не упустите возможность получить квалифицированную правовую поддержку! — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя. 

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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