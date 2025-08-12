Симферополь: изменения в порядок получения денежной выплаты на приобретение школьной формы для многодетных семей

Многодетным семьям с 2025 года предоставление денежной выплаты на обеспечение детей школьной формой осуществляется без учета критериев нуждаемости семьи, в связи с чем предоставление справки о доходах при подаче заявления не требуется, а также отменена необходимость прилагать к заявлению товарные чеки и (или) кассовые чеки (с указанием наименования товара, его стоимости).

Денежная выплата в размере 4667,7 рублей предоставляется на каждого ребенка многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательной организации, по очной форме обучения, расположенной на территории Республики Крым.

Для получения денежной выплаты заявление необходимо подать в срок с 01 августа до 1 ноября 2025 года с приложением копии паспорта или документа, удостоверяющего личность заявителя и подтверждающего его место жительства (пребывания) на территории Республики Крым, копии удостоверения многодетной семьи либо электронного удостоверение многодетной семьи, реквизитов личного счета заявителя, открытого в кредитной организации.

Заявление предоставляется в орган труда и социальной защиты по месту жительства (пребывания) многодетной семьи, через Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг либо через «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым» в форме электронного документа.

источник: пресс-служба администрации Симферополя