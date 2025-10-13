Прямо сейчас:
Симферополь: компенсация затрат на приобретение спортивной формы многодетным семьям — успейте до 1 ноября!

13.10.2025

Выплата денежной компенсации на приобретение спортивной формы осуществляется в размере понесенных затрат на приобретение спортивной формы, но не более 30%величины прожиточного минимума для детей, установленной Советом министров Республики Крым на предыдущий финансовый год.

В 2025 году максимальный размер выплаты составляет 4 667,70 руб.

Денежная компенсация на приобретение спортивной формы предоставляется один раз в календарном году и не более одного раза в учебном году.

Для назначения компенсации необходимо обратиться с заявлением и предоставить сведения о доходах семьи, документы, подтверждающие приобретение спортивной формы, документ, подтверждающий обучение и место жительства в городе Симферополе, удостоверение многодетной семьи, реквизиты лицевого счета в кредитной организации, на который будет перечислена компенсация (при наличии).

За получением более подробной информации обращаться в департамент труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя: г. Симферополь, бул. И. Франко, д. 25; каб. 213, тел. (3652) 25-15-42.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

Просмотры: 3

