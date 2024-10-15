Симферополь: на территории торгового центра «Южная галерея» стартовала выездная диспансеризация населения

С 14 октября на территории торгового центра «Южная галерея» по адресу г. Симферополь, ул. Киевская 189Б («Ашан») можно пройти первый этап диспансеризации или профилактический медицинский осмотр.
В передвижном фельдшерско-акушерском пункте выполняются исследования:
- измерение артериального давления;
- общий анализ крови;
- определение уровня общего холестерина в крови;
- определение уровня глюкозы в крови;
- проведение скринингового исследования на антитела к гепатиту С;
- измерение внутриглазного давления;
- электрокардиография в покое;
- осмотр акушеркой, взятие мазков.
Проверить своё здоровье на территории торгового центра можно ежедневно с 10:00 до 18:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Результаты исследований и врачебные рекомендации будут доступны гражданам в личном кабинете на портале «Госуслуг». Если по результатам медосмотра пациент будет нуждаться во втором этапе диспансеризации, то с ним свяжутся и пригласят в медицинскую организацию для более углубленного обследования.
Напомним, что профилактический медицинский осмотр и диспансеризация проводятся также на территории ТРК «Меганом».
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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