Симферополь: на территории торгового центра «Южная галерея» стартовала выездная диспансеризация населения

измерение артериального давления;

общий анализ крови;

определение уровня общего холестерина в крови;

определение уровня глюкозы в крови;

проведение скринингового исследования на антитела к гепатиту С;

измерение внутриглазного давления;

электрокардиография в покое;

осмотр акушеркой, взятие мазков.

Проверить своё здоровье на территории торгового центра можно ежедневно с 10:00 до 18:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Результаты исследований и врачебные рекомендации будут доступны гражданам в личном кабинете на портале «Госуслуг». Если по результатам медосмотра пациент будет нуждаться во втором этапе диспансеризации, то с ним свяжутся и пригласят в медицинскую организацию для более углубленного обследования.

Напомним, что профилактический медицинский осмотр и диспансеризация проводятся также на территории ТРК «Меганом».

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК