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Симферополь: на территории торгового центра «Южная галерея» стартовала выездная диспансеризация населения
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Симферополь: на территории торгового центра «Южная галерея» стартовала выездная диспансеризация населения

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 11:14 15.10.2024

С 14 октября на территории торгового центра «Южная галерея» по адресу г. Симферополь, ул. Киевская 189Б («Ашан») можно пройти первый этап диспансеризации или профилактический медицинский осмотр.

В передвижном фельдшерско-акушерском пункте выполняются исследования:

  • измерение артериального давления;
  • общий анализ крови;
  • определение уровня общего холестерина в крови;
  • определение уровня глюкозы в крови;
  • проведение скринингового исследования на антитела к гепатиту С;
  • измерение внутриглазного давления;
  • электрокардиография в покое;
  • осмотр акушеркой, взятие мазков.

Проверить своё здоровье на территории торгового центра можно ежедневно с 10:00 до 18:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

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Результаты исследований и врачебные рекомендации будут доступны гражданам в личном кабинете на портале «Госуслуг». Если по результатам медосмотра пациент будет нуждаться во втором этапе диспансеризации, то с ним свяжутся и пригласят в медицинскую организацию для более углубленного обследования.

Напомним, что профилактический медицинский осмотр и диспансеризация проводятся также на территории ТРК «Меганом».

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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