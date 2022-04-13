Симферополь празднует 78-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

13 апреля в крымской столице прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков.

Почтить память героев, павших при освобождении крымской столицы и возложить цветы на Военном мемориальном кладбище пришли Глава РК Сергей Аксёнов, председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов, председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, депутат Государственной Думы РФ Леонид Бабашов, глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев, ветераны, общественники, школьники.

По мнению Сергея Аксёнова, 13 апреля – это день высших смыслов, который символизирует, прежде всего, связь и преемственность поколений. В этот день 1944 года подразделения Красной армии и партизаны вошли в столицу Крыма, положив конец оккупации города, продолжавшейся 865 дней.

Весна сорок четвёртого, как и победная весна сорок пятого, навсегда связана в сознании крымчан с Крымской весной. Не случайно формирование народного ополчения Крыма началось на площади перед памятником-танком – легендарным Т-34, в числе первых ворвавшимся в Симферополь, — отметил Глава Республики Крым.

Сергей Аксёнов выразил сожаление, что проблема нацизма сегодня остается актуальной. Потомки победителей, как их деды и прадеды, вынуждены освобождать от нацистской нечисти Донбасс.

Нужно всегда помнить прошлое, дорожить миром и не давать нацизму прохода ни в одной из стран. Уверен, что все цели, поставленные Президентом, будут выполнены, и специальная военная операция будет доведена до логического завершения, — добавил Глава Крыма.

В своём выступлении Владимир Константинов отметил, что памятные мероприятия, посвящённые освобождению крымских городов и сёл, очень важны для республики, потому что Крым понёс огромные потери в Великой Отечественной войне.

Для нас дни освобождения крымских городов — священны. Наша земля обильно полита кровью наших воинов и мирных жителей. Симферополь находился в оккупации 865 дней. Немецкие солдаты устравали здесь, как и во всем Крыму, аресты и расстрелы населения, с их приходом на центральных улицах города появились виселицы. Но люди не сдавались, оказывали сопротивление, организовали партизанское движение. Подпольщики действовали все время оккупации. К вечеру 13 апреля 1944 года Симферополь был занят советскими войсками. В тот же день Москва артиллерийскими залпами из 224 орудий отсалютовала освобождению Симферополя, — сказал спикер крымского парламента.

После возложения цветов присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны освободителей Симферополя минутой молчания.

Череду торжественных мероприятий под музыку оркестра продолжило возложение цветов и венков к постаменту легендарной боевой машины «Танк Т-34» с бортовым номером 201.

Завершились мероприятия, посвящённые 78-й годовщине со Дня освобождения Симферополя, на мемориале «Вечный Огонь» у Могилы Неизвестного солдата.

Фото: пресс-службы Главы РК и администрации Симферополя.