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Симферополь празднует 80-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Симферополь празднует 80-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:09 12.04.2024

12 апреля у памятника «Партизанам и подпольщикам Крыма» и у памятного знака 51-й Армии, состоялись церемонии возложения цветов, посвященные 80-й годовщине освобождения Симферополя от фашистских захватчиков.

Симферополь празднует 80-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Каждое мероприятие сопровождалось музыкальным аккомпанементом, звучали Гимн РФ и Гимн РК. Затем присутствующие возлагали цветы в память о тысячах советских людей, оказавших 80 лет назад героическое сопротивление врагам.

Симферополь празднует 80-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Первая церемония возложения состоялась у памятника «Партизанам и подпольщикам Крыма». Митинг состоялся у памятного знака, который открыт в честь ратного и гражданского подвига крымских партизан и симферопольских подпольщиков, героически сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками для освобождения Крыма и нашего города в годы Великой Отечественной войны.

Симферополь празднует 80-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

В ходе Крымской наступательной операции 13 апреля 1944 года воины 279 стрелковой дивизии и 19 танкового корпуса совместно с бойцами партизанской бригады и подпольщиками освободили крымскую столицу. Сегодня мы всей страной отмечаем 80-ю годовщину освобождения Симферополя от фашистских захватчиков.

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Симферополь празднует 80-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Затем состоялось возложение цветов к памятному знаку 51-й Армии.

Симферополь празднует 80-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

51-я Армия формировалась в Симферополе, из крымчан. Из батальонов народного ополчения были сформированы четыре дивизии. На месте, где сейчас расположен памятный знак, размещался сборный пункт и именно отсюда отряды крымчан уходили на фронт.

Симферополь празднует 80-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

В рамках мероприятий прозвучали Государственные Гимны Российской Федерации и Республики Крым. Гости церемонии почтили память воинов-освободителей минутой молчания, а также возложили к памятникам венки и букеты цветов.

Симферополь празднует 80-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Фото и материалы: пресс-служба администрации Симферополя.

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