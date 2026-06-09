Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | Симферополь: продолжается голосование за объекты благоустройства
Новости Республики
Голосование за объекты благоустройства продолжается!
Фото: Администрация Симферополя

Симферополь: продолжается голосование за объекты благоустройства

Опубликовал: news-parser в Благоустройство Крыма 10:49 09.06.2026

Проголосовать за объекты благоустройства Симферополя можно по следующим ссылкам:

  • Сквер 200-летия Симферополя (Сквер им. Дыбенко). Проголосовать за данную территорию можно по ссылке: vk.cc/cWXcJO
  • Сквер у ПБК «Крым». Проголосовать за данную территорию можно по ссылке: vk.cc/cWXcQq
  • Сквер по ул. Данилова. Проголосовать за данную территорию можно по ссылке: vk.cc/cWXcVF

Всероссийское голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Сделаем Симферополь комфортнее и красивее вместе!

источник: Администрация Симферополя

Просмотры: 31

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.