Симферополь: продолжается голосование за объекты благоустройства

Проголосовать за объекты благоустройства Симферополя можно по следующим ссылкам:
- Сквер 200-летия Симферополя (Сквер им. Дыбенко). Проголосовать за данную территорию можно по ссылке: vk.cc/cWXcJO
- Сквер у ПБК «Крым». Проголосовать за данную территорию можно по ссылке: vk.cc/cWXcQq
- Сквер по ул. Данилова. Проголосовать за данную территорию можно по ссылке: vk.cc/cWXcVF
Всероссийское голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Сделаем Симферополь комфортнее и красивее вместе!
источник: Администрация Симферополя
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С тегами: благоустройство Крыма