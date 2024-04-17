Симферополь: ремонтные работы дорожного покрытия выполняются некачественно

О том, что ремонтные работы дорожного покрытия в Симферополе выполняются некачественно, сообщил Председатель Совета министров Республики Крым. В частности:
Канализационные люки не подняты до уровня полотна, «утоплены», создают проблемы для автомобилистов. Следует повысить контроль состояния дорожного покрытия со стороны ответственных служб, и эффективно устранять недостатки, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.
По словам Премьер-министра Крыма, ГУП РК «Служба автомобильных дорог» совместно с администрацией города должны в трехмесячный срок провести ямочный ремонт улиц столицы по приоритетности.
В течение двух месяцев должны быть завершены работы по грейдированию, — сказал Юрий Гоцанюк.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: дороги в Крыму