Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Симферополь: ремонтные работы дорожного покрытия выполняются некачественно
актуально в республике
Симферополь: ремонтные работы дорожного покрытия выполняются некачественно
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Симферополь: ремонтные работы дорожного покрытия выполняются некачественно

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:04 17.04.2024

О том, что  ремонтные работы дорожного покрытия в Симферополе выполняются некачественно, сообщил Председатель Совета министров Республики Крым. В частности:

Канализационные люки не подняты до уровня полотна, «утоплены», создают проблемы для автомобилистов. Следует повысить контроль состояния дорожного покрытия со стороны ответственных служб, и эффективно устранять недостатки, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, ГУП РК «Служба автомобильных дорог» совместно с администрацией города должны в трехмесячный срок провести ямочный ремонт улиц столицы по приоритетности.

В течение двух месяцев должны быть завершены работы по грейдированию, — сказал Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: дороги в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
дороги в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.