Симферополь: упрощенный порядок получения компенсации за школьную форму для многодетных семей

- Право на выплату имеют многодетные семьи, в которых дети обучаются в общеобразовательных учреждениях Республики Крым по очной форме.
Размер и сроки подачи заявления
- Сумма компенсации составляет 4667,7 рублей на каждого ребенка.
Период подачи заявлений — с 1 августа по 1 ноября 2025 года.
Необходимые документы
Для оформления выплаты потребуется предоставить:
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего проживание в Республике Крым;
- копию удостоверения многодетной семьи (в том числе электронного);
- реквизиты банковского счета для перечисления средств.
Способы подачи заявления
Обратиться за компенсацией можно:
- лично в Департамент труда и социальной защиты населения г. Симферополя (бульвар Франко, 25);
- через Многофункциональный центр (МФЦ);
- через Портал государственных услуг Республики Крым.
Дополнительная компенсация за спортивную форму
Многодетные семьи Симферополя также могут получить компенсацию за спортивную форму, если:
- среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов;
- дети учатся в муниципальных школах города.
Подробности можно узнать:
- в Департаменте труда и социальной защиты (Симферополь, бульвар Франко, 25);
- на официальном сайте администрации г. Симферополя;
- в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм).
Упрощенный порядок оформления позволяет многодетным семьям быстрее и удобнее получать положенную государственную поддержку.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
