Симферополь: упрощенный порядок получения компенсации за школьную форму для многодетных семей

С 2025 года в Республике Крым внесены изменения в порядок предоставления компенсации на приобретение школьной формы для многодетных семей. Об этом сообщила начальник департамента труда и социальной защиты населения Диана Фератова.

В соответствии с новыми нормами, выплата осуществляется без учета критериев нуждаемости, что значительно упрощает процедуру оформления.

Кто может получить компенсацию?