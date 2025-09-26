Симферополь: упрощенный порядок получения компенсации за школьную форму для многодетных семей

С 2025 года в Республике Крым внесены изменения в порядок предоставления компенсации на приобретение школьной формы для многодетных семей. Об этом сообщила начальник департамента труда и социальной защиты населения Диана Фератова.
В соответствии с новыми нормами, выплата осуществляется без учета критериев нуждаемости, что значительно упрощает процедуру оформления.
Кто может получить компенсацию?
Право на выплату имеют многодетные семьи, в которых дети обучаются в общеобразовательных учреждениях Республики Крым по очной форме.
Размер и сроки подачи заявления
— Сумма компенсации составляет 4667,7 рублей на каждого ребенка.
— Период подачи заявлений — с 1 августа по 1 ноября 2025 года.
Необходимые документы
Для оформления выплаты потребуется предоставить:
— копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего проживание в Республике Крым;
— копию удостоверения многодетной семьи (в том числе электронного);
— реквизиты банковского счета для перечисления средств.
Способы подачи заявления
Обратиться за компенсацией можно:
— лично в Департамент труда и социальной защиты населения г. Симферополя (бульвар Франко, 25);
— через Многофункциональный центр (МФЦ);
— через Портал государственных услуг Республики Крым.
Дополнительная компенсация за спортивную форму
Многодетные семьи Симферополя также могут получить компенсацию за спортивную форму, если:
— среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов;
— дети учатся в муниципальных школах города.
Подробности можно узнать:
— в Департаменте труда и социальной защиты (Симферополь, бульвар Франко, 25);
— на официальном сайте администрации г. Симферополя;
— в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм).
Упрощенный порядок оформления позволяет многодетным семьям быстрее и удобнее получать положенную государственную поддержку.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя