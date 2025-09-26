Симферополь: упрощенный порядок получения компенсации за школьную форму для многодетных семей

С 2025 года в Республике Крым внесены изменения в порядок предоставления компенсации на приобретение школьной формы для многодетных семей. Об этом сообщила начальник департамента труда и социальной защиты населения Диана Фератова.

В соответствии с новыми нормами, выплата осуществляется без учета критериев нуждаемости, что значительно упрощает процедуру оформления.

Кто может получить компенсацию?

Право на выплату имеют многодетные семьи, в которых дети обучаются в общеобразовательных учреждениях Республики Крым по очной форме.

Размер и сроки подачи заявления

— Сумма компенсации составляет 4667,7 рублей на каждого ребенка.

— Период подачи заявлений — с 1 августа по 1 ноября 2025 года.

Необходимые документы

Для оформления выплаты потребуется предоставить:

— копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего проживание в Республике Крым;

— копию удостоверения многодетной семьи (в том числе электронного);

— реквизиты банковского счета для перечисления средств.

Способы подачи заявления

Обратиться за компенсацией можно:

— лично в Департамент труда и социальной защиты населения г. Симферополя (бульвар Франко, 25);

— через Многофункциональный центр (МФЦ);

— через Портал государственных услуг Республики Крым.

Дополнительная компенсация за спортивную форму

Многодетные семьи Симферополя также могут получить компенсацию за спортивную форму, если:

— среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов;

— дети учатся в муниципальных школах города.

Подробности можно узнать:

— в Департаменте труда и социальной защиты (Симферополь, бульвар Франко, 25);

— на официальном сайте администрации г. Симферополя;

— в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм).

Упрощенный порядок оформления позволяет многодетным семьям быстрее и удобнее получать положенную государственную поддержку.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

0 0 голоса Оцените материал

Просмотры: 6