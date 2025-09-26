Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Социальная сфера РК | Симферополь: упрощенный порядок получения компенсации за школьную форму для многодетных семей
Новости Республики

Симферополь: упрощенный порядок получения компенсации за школьную форму для многодетных семей

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 16:22 26.09.2025

С 2025 года в Республике Крым внесены изменения в порядок предоставления компенсации на приобретение школьной формы для многодетных семей. Об этом сообщила начальник департамента труда и социальной защиты населения Диана Фератова.

В соответствии с новыми нормами, выплата осуществляется без учета критериев нуждаемости, что значительно упрощает процедуру оформления.

Кто может получить компенсацию?

Право на выплату имеют многодетные семьи, в которых дети обучаются в общеобразовательных учреждениях Республики Крым по очной форме.

Размер и сроки подачи заявления

— Сумма компенсации составляет 4667,7 рублей на каждого ребенка.
— Период подачи заявлений — с 1 августа по 1 ноября 2025 года.

Необходимые документы

Для оформления выплаты потребуется предоставить:

— копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего проживание в Республике Крым;
— копию удостоверения многодетной семьи (в том числе электронного);
— реквизиты банковского счета для перечисления средств.

Способы подачи заявления

Обратиться за компенсацией можно:

— лично в Департамент труда и социальной защиты населения г. Симферополя (бульвар Франко, 25);
— через Многофункциональный центр (МФЦ);
— через Портал государственных услуг Республики Крым.

Дополнительная компенсация за спортивную форму

Многодетные семьи Симферополя также могут получить компенсацию за спортивную форму, если:

— среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов;
— дети учатся в муниципальных школах города.

Подробности можно узнать:

— в Департаменте труда и социальной защиты (Симферополь, бульвар Франко, 25);
— на официальном сайте администрации г. Симферополя;
— в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм).

Упрощенный порядок оформления позволяет многодетным семьям быстрее и удобнее получать положенную государственную поддержку.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x