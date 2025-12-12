Прямо сейчас:
Симферополь: урологи РКБ им. Н. А. Семашко провели две уникальные операции по поводу сложных кист почек
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

15:14 12.12.2025

Врачи-урологи Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко провели две уникальные малоинвазивные операции с целью избавления пациентов от сложных внутрипочечных кист. Вмешательства выполнены методом ретроградной интраренальной хирургии с использование видеоэндоскопических технологий с целью трансуретрального дренирования кист почек.

Как объяснил главный внештатный уролог Минздрава Крыма, заведующий отделением урологии РКБ им. Н. А. Семашко Рудольф Геворкян, такой метод используется для хирургического лечения пациентов с осложненными, труднодоступными кистами почек.

Его суть заключается в том, что хирурги через естественные мочевые пути вводят тончайшие, гибкие видеоэндоскопические инструменты и достигают внутренней полости почки без необходимости делать разрезы на теле. Затем, используя лазерную энергию, по заранее определённому плану в конкретном месте производят сообщение между полостью кисты и полостью почки. После чего жидкость, заполняющая кисту, опорожняется (истекает) по естественным мочевым путям, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

Использование данной методики обеспечивает наименьшую травматизацию почечной ткани (паренхимы), а постоянный визуальный контроль во время операции исключает риск осложнений. После таких операций пациенты быстро восстанавливаются и выписываются из урологического отделения в максимально короткие сроки.

источник: пресс-служба Министерство здравоохранения РК

