Симферополь: урологи РКБ им. Н. А. Семашко провели две уникальные операции по поводу сложных кист почек

Как объяснил главный внештатный уролог Минздрава Крыма, заведующий отделением урологии РКБ им. Н. А. Семашко Рудольф Геворкян, такой метод используется для хирургического лечения пациентов с осложненными, труднодоступными кистами почек.

Его суть заключается в том, что хирурги через естественные мочевые пути вводят тончайшие, гибкие видеоэндоскопические инструменты и достигают внутренней полости почки без необходимости делать разрезы на теле. Затем, используя лазерную энергию, по заранее определённому плану в конкретном месте производят сообщение между полостью кисты и полостью почки. После чего жидкость, заполняющая кисту, опорожняется (истекает) по естественным мочевым путям, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.