Симферополь — в топ-3 самых популярных направлений у путешественников из Питера на лето и осень

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий
Популярные авианаправления
По данным продаж Туту.ру, около 96% авиабилетов самостоятельные путешественники из Санкт-Петербурга покупали по России. Среди внутренних авианаправлений наиболее популярна Москва, куда этим летом было оформлено около 14% билетов. Далее следуют Симферополь и Сочи с долей по 10-11%. Также в рейтинг популярных авианаправлений из Санкт-Петербурга этим летом вошли Анапа, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Мурманск, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. По сравнению с прошлым годом из топ-10 выпала Уфа, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Топ-10 городов, куда чаще всего летали летом 2021 года из Санкт-Петербурга
|Город назначения
|Позиция в рейтинге, 2020
|Позиция в рейтинге, 2021
|Доля пассажиров, 2020
|Доля пассажиров, 2021
|Средний чек туда-обратно, 2020
|Средний чек туда-обратно, 2021
|Динамика среднего чека
|Москва
|2
|1
|10,4%
|14,3%
|4883
|5176
|+6%
|Симферополь
|1
|2
|14,7%
|10,6%
|15208
|18117
|+19%
|Сочи
|3
|3
|9,5%
|9,9%
|13323
|14570
|+9%
|Анапа
|4
|4
|6,0%
|6,5%
|14222
|15213
|+7%
|Калининград
|5
|5
|5,1%
|6,0%
|9211
|9551
|+4%
|Краснодар
|6
|6
|5,1%
|4,5%
|12002
|12708
|+6%
|Екатеринбург
|9
|7
|2,6%
|2,3%
|9010
|12522
|+39%
|Мурманск
|12
|8
|2,2%
|2,3%
|10347
|9602
|-7%
|Минеральные Воды
|7
|9
|3,3%
|2,3%
|11767
|15367
|+31%
|Ростов-на-Дону
|8
|10
|2,7%
|2,2%
|13387
|14554
|+9%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Средний чек за перелёт по России из Санкт-Петербурга летом составил 14 106 рублей туда-обратно. В прошлом году он равнялся 12 981 рублю, то есть по сравнению с летом-2020 средний чек вырос на 9%. Однако до уровня 2019 года средний чек за перелёт еще не восстановился: два года назад за билет туда-обратно из Санкт-Петербурга платили в среднем 16 548 рублей.
Если говорить о самых популярных авианаправлениях, то за год средний чек за перелёт в Москву, Сочи, Анапу, Калининград, Краснодар и Ростов-на-Дону лето подрос на 6-9%. В то же время по сравнению с 2019 годом средний чек за перелёт в Москву остается ниже на 44%, в Сочи, Анапу, Калининград, Екатеринбург, Краснодар, Мурманск — на 17-28%. До пандемии средний чек рос на 5-6% в год, по данным аналитиков Туту.ру.
У тех, кто уже купил билеты на осень, в топе морские направления: Сочи, Симферополь и Анапа. Суммарно на эти три города приходится почти 50% спроса. Также востребованы Калининград, Минеральные Воды, Краснодар, Геленджик, Казань и Ростов-на-Дону. А Москва, лидер по итогам лета, пока лишь на 8 месте, с долей 2,7%. Но впоследствии она выйдет на первое место, так как в Москву часто ездят бизнес-туристы, покупающие билеты за пару дней до поездки. Для личных поездок в Москву также билеты могут покупаться ближе к дате. Сейчас в приоритете — отдых в бархатный сезон. Среди тех, кто уже оформил авиабилеты, 80% запланировали поездку до 12 сентября.
Средний чек по уже оформленным на осень авиабилетам из Санкт-Петербурга составляет 12 266 рублей туда-обратно. За год средний чек почти не изменился, в 2020 году он был на уровне 12 389 рублей в обе стороны.
Топ-10 городов, куда чаще всего бронируют авиабилеты на осень 2021 года из Санкт-Петербурга
|Город назначения
|Позиция в рейтинге, 2020
|Позиция в рейтинге, 2021
|Доля пассажиров, 2020
|Доля пассажиров, 2021
|Средний чек туда-обратно, 2020
|Средний чек туда-обратно, 2021
|Динамика среднего чека
|Сочи
|1
|1
|25,4%
|23,7%
|12247
|12751
|+4%
|Симферополь
|2
|2
|24,7%
|17,3%
|13572
|15555
|+15%
|Анапа
|3
|3
|7,8%
|8,3%
|13108
|12386
|-6%
|Калининград
|4
|4
|4,5%
|6,8%
|7864
|6593
|-16%
|Минеральные Воды
|6
|5
|2,9%
|4,7%
|13142
|12553
|-4%
|Краснодар
|5
|6
|3,9%
|4,2%
|9968
|9444
|-5%
|Геленджик
|7
|7
|2,8%
|3,3%
|14531
|14296
|-2%
|Москва
|8
|8
|2,0%
|2,7%
|4280
|4390
|+3%
|Казань
|11
|9
|1,1%
|1,5%
|7636
|8138
|+7%
|Ростов-на-Дону
|9
|10
|1,6%
|1,5%
|11970
|11672
|-2%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Доля зарубежных перелетов с прошлогодних 2% выросла до 4%. В основном летят в Турцию и страны ближнего зарубежья: Молдову, Армению, Киргизию, Азербайджан, Узбекистан. Также есть интерес к Кипру, Сербии, Болгарии, Черногории и Чехии.
Топ-10 популярных зарубежных авианаправлений летом и в сентябре 2021 года из Санкт-Петербурга
|Город назначения
|Страна
|Позиция в рейтинге, 2020
|Позиция в рейтинге, 2021
|Доля пассажиров, 2020
|Доля пассажиров, 2021
|Кишинёв
|Молдавия
|1
|1
|13,9%
|18,6%
|Ереван
|Армения
|12
|2
|2,2%
|14,0%
|Ош
|Киргизия
|67
|3
|0,1%
|10,6%
|Бишкек
|Киргизия
|20
|4
|1,1%
|6,1%
|Баку
|Азербайджан
|9
|5
|3,3%
|4,4%
|Анталья
|Турция
|3
|6
|7,1%
|3,8%
|Ташкент
|Узбекистан
|16
|7
|1,5%
|3,1%
|Белград
|Сербия
|31
|8
|0,7%
|2,6%
|Ларнака
|Кипр
|5
|9
|4,5%
|2,4%
|Стамбул
|Турция
|8
|10
|3,4%
|2,4%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Популярные ж/д направления
У тех, кто путешествует на поездах, доля зарубежных бронирований еще меньше — порядка 2%. Билеты покупают в Минск, Витебск, Оршу, Брест, Гомель и другие белорусские города, а также в Абхазию.
Среди внутренних направлений наиболее популярна Москва, куда оформлялось порядка 52% ж/д билетов этим летом. Кроме того, в топ-3 вошли Псков и Тверь. Далее по популярности следуют Петрозаводск, Сортавала, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Ярославль, Воронеж и Симферополь.
Топ-10 городов, куда чаще всего ездили на поездах летом 2021 года из Санкт-Петербурга
|Город назначения
|Позиция в рейтинге, 2020
|Позиция в рейтинге, 2021
|Доля пассажиров, 2020
|Доля пассажиров, 2021
|Средний чек в одну сторону, 2020
|Средний чек в одну сторону, 2021
|Динамика среднего чека
|Москва
|1
|1
|52,3%
|51,9%
|2716
|2995
|+10%
|Псков
|2
|2
|3,7%
|3,2%
|719
|752
|+5%
|Тверь
|4
|3
|2,5%
|2,5%
|1841
|1987
|+8%
|Петрозаводск
|5
|4
|1,3%
|1,8%
|1400
|1377
|-2%
|Сортавала
|3
|5
|2,8%
|1,8%
|449
|747
|+66%
|Нижний Новгород
|6
|6
|1,1%
|1,1%
|3523
|3646
|+3%
|Ростов-на-Дону
|7
|7
|1,0%
|1,1%
|3708
|3759
|+1%
|Ярославль
|10
|8
|0,9%
|1,0%
|2126
|2313
|+9%
|Воронеж
|8
|9
|0,9%
|1,0%
|3051
|3141
|+3%
|Симферополь
|19
|10
|0,7%
|1,0%
|5258
|5380
|+2%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Средний чек за ж/д билет из Санкт-Петербурга по России по итогам лета предварительно составил 2 845 рублей в одну сторону. Это на 12% больше, чем год назад, когда ж/д билет обходился покупателю в среднем в 2 545 рублей.
На осень билеты на поезда также чаще всего бронируют в Москву. На столицу приходится 47% спроса. Далее по популярности следуют Симферополь и Ростов-на-Дону. Также в топ-10 на осень, по данным аналитиков Туту.ру, входят Мурманск, Петрозаводск, Севастополь, Тверь, Белгород, Тула и Ярославль. По сравнению с прошлым годом из топ-10 выпали Адлер, Нижний Новгород и Сортавала.
Среди тех, кто уже оформил авиабилеты, 90% запланировали поездку до 12 сентября.
Топ-10 городов, куда чаще всего бронируют билеты на поезда осенью 2021 года из Санкт-Петербурга
|Город назначения
|Позиция в рейтинге, 2020
|Позиция в рейтинге, 2021
|Доля пассажиров, 2020
|Доля пассажиров, 2021
|Средний чек в одну сторону, 2020
|Средний чек в одну сторону, 2021
|Динамика среднего чека
|Москва
|1
|1
|47,3%
|47,0%
|2380
|2582
|+8%
|Симферополь
|2
|2
|3,8%
|3,1%
|5979
|5853
|-2%
|Ростов-на-Дону
|9
|3
|1,4%
|2,2%
|4106
|3739
|-9%
|Мурманск
|3
|4
|2,3%
|2,2%
|3305
|3530
|+7%
|Петрозаводск
|23
|5
|0,9%
|1,7%
|1210
|1514
|+25%
|Севастополь
|4
|6
|2,0%
|1,6%
|6449
|5967
|-7%
|Тверь
|6
|7
|1,7%
|1,6%
|1832
|2061
|+13%
|Белгород
|16
|8
|1,1%
|1,4%
|3019
|3141
|+4%
|Тула
|10
|9
|1,4%
|1,4%
|2114
|2251
|+6%
|Ярославль
|13
|10
|1,1%
|1,4%
|2118
|2322
|+10%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..