Симферополь — в топ-3 самых популярных направлений у путешественников из Питера на лето и осень

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда чаще всего летом отправлялись путешественники из Санкт-Петербурга и куда они запланировали поехать осенью, а также выяснил, как изменились средние чеки на авиа- и ж/д билеты.

Популярные авианаправления

По данным продаж Туту.ру, около 96% авиабилетов самостоятельные путешественники из Санкт-Петербурга покупали по России. Среди внутренних авианаправлений наиболее популярна Москва, куда этим летом было оформлено около 14% билетов. Далее следуют Симферополь и Сочи с долей по 10-11%. Также в рейтинг популярных авианаправлений из Санкт-Петербурга этим летом вошли Анапа, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Мурманск, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. По сравнению с прошлым годом из топ-10 выпала Уфа, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Топ-10 городов, куда чаще всего летали летом 2021 года из Санкт-Петербурга

Город назначения Позиция в рейтинге, 2020 Позиция в рейтинге, 2021 Доля пассажиров, 2020 Доля пассажиров, 2021 Средний чек туда-обратно, 2020 Средний чек туда-обратно, 2021 Динамика среднего чека Москва 2 1 10,4% 14,3% 4883 5176 +6% Симферополь 1 2 14,7% 10,6% 15208 18117 +19% Сочи 3 3 9,5% 9,9% 13323 14570 +9% Анапа 4 4 6,0% 6,5% 14222 15213 +7% Калининград 5 5 5,1% 6,0% 9211 9551 +4% Краснодар 6 6 5,1% 4,5% 12002 12708 +6% Екатеринбург 9 7 2,6% 2,3% 9010 12522 +39% Мурманск 12 8 2,2% 2,3% 10347 9602 -7% Минеральные Воды 7 9 3,3% 2,3% 11767 15367 +31% Ростов-на-Дону 8 10 2,7% 2,2% 13387 14554 +9%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Средний чек за перелёт по России из Санкт-Петербурга летом составил 14 106 рублей туда-обратно. В прошлом году он равнялся 12 981 рублю, то есть по сравнению с летом-2020 средний чек вырос на 9%. Однако до уровня 2019 года средний чек за перелёт еще не восстановился: два года назад за билет туда-обратно из Санкт-Петербурга платили в среднем 16 548 рублей.

Если говорить о самых популярных авианаправлениях, то за год средний чек за перелёт в Москву, Сочи, Анапу, Калининград, Краснодар и Ростов-на-Дону лето подрос на 6-9%. В то же время по сравнению с 2019 годом средний чек за перелёт в Москву остается ниже на 44%, в Сочи, Анапу, Калининград, Екатеринбург, Краснодар, Мурманск — на 17-28%. До пандемии средний чек рос на 5-6% в год, по данным аналитиков Туту.ру.

У тех, кто уже купил билеты на осень, в топе морские направления: Сочи, Симферополь и Анапа. Суммарно на эти три города приходится почти 50% спроса. Также востребованы Калининград, Минеральные Воды, Краснодар, Геленджик, Казань и Ростов-на-Дону. А Москва, лидер по итогам лета, пока лишь на 8 месте, с долей 2,7%. Но впоследствии она выйдет на первое место, так как в Москву часто ездят бизнес-туристы, покупающие билеты за пару дней до поездки. Для личных поездок в Москву также билеты могут покупаться ближе к дате. Сейчас в приоритете — отдых в бархатный сезон. Среди тех, кто уже оформил авиабилеты, 80% запланировали поездку до 12 сентября.

Средний чек по уже оформленным на осень авиабилетам из Санкт-Петербурга составляет 12 266 рублей туда-обратно. За год средний чек почти не изменился, в 2020 году он был на уровне 12 389 рублей в обе стороны.

Топ-10 городов, куда чаще всего бронируют авиабилеты на осень 2021 года из Санкт-Петербурга

Город назначения Позиция в рейтинге, 2020 Позиция в рейтинге, 2021 Доля пассажиров, 2020 Доля пассажиров, 2021 Средний чек туда-обратно, 2020 Средний чек туда-обратно, 2021 Динамика среднего чека Сочи 1 1 25,4% 23,7% 12247 12751 +4% Симферополь 2 2 24,7% 17,3% 13572 15555 +15% Анапа 3 3 7,8% 8,3% 13108 12386 -6% Калининград 4 4 4,5% 6,8% 7864 6593 -16% Минеральные Воды 6 5 2,9% 4,7% 13142 12553 -4% Краснодар 5 6 3,9% 4,2% 9968 9444 -5% Геленджик 7 7 2,8% 3,3% 14531 14296 -2% Москва 8 8 2,0% 2,7% 4280 4390 +3% Казань 11 9 1,1% 1,5% 7636 8138 +7% Ростов-на-Дону 9 10 1,6% 1,5% 11970 11672 -2%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Доля зарубежных перелетов с прошлогодних 2% выросла до 4%. В основном летят в Турцию и страны ближнего зарубежья: Молдову, Армению, Киргизию, Азербайджан, Узбекистан. Также есть интерес к Кипру, Сербии, Болгарии, Черногории и Чехии.

Топ-10 популярных зарубежных авианаправлений летом и в сентябре 2021 года из Санкт-Петербурга

Город назначения Страна Позиция в рейтинге, 2020 Позиция в рейтинге, 2021 Доля пассажиров, 2020 Доля пассажиров, 2021 Кишинёв Молдавия 1 1 13,9% 18,6% Ереван Армения 12 2 2,2% 14,0% Ош Киргизия 67 3 0,1% 10,6% Бишкек Киргизия 20 4 1,1% 6,1% Баку Азербайджан 9 5 3,3% 4,4% Анталья Турция 3 6 7,1% 3,8% Ташкент Узбекистан 16 7 1,5% 3,1% Белград Сербия 31 8 0,7% 2,6% Ларнака Кипр 5 9 4,5% 2,4% Стамбул Турция 8 10 3,4% 2,4%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Популярные ж/д направления

У тех, кто путешествует на поездах, доля зарубежных бронирований еще меньше — порядка 2%. Билеты покупают в Минск, Витебск, Оршу, Брест, Гомель и другие белорусские города, а также в Абхазию.

Среди внутренних направлений наиболее популярна Москва, куда оформлялось порядка 52% ж/д билетов этим летом. Кроме того, в топ-3 вошли Псков и Тверь. Далее по популярности следуют Петрозаводск, Сортавала, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Ярославль, Воронеж и Симферополь.

Топ-10 городов, куда чаще всего ездили на поездах летом 2021 года из Санкт-Петербурга

Город назначения Позиция в рейтинге, 2020 Позиция в рейтинге, 2021 Доля пассажиров, 2020 Доля пассажиров, 2021 Средний чек в одну сторону, 2020 Средний чек в одну сторону, 2021 Динамика среднего чека Москва 1 1 52,3% 51,9% 2716 2995 +10% Псков 2 2 3,7% 3,2% 719 752 +5% Тверь 4 3 2,5% 2,5% 1841 1987 +8% Петрозаводск 5 4 1,3% 1,8% 1400 1377 -2% Сортавала 3 5 2,8% 1,8% 449 747 +66% Нижний Новгород 6 6 1,1% 1,1% 3523 3646 +3% Ростов-на-Дону 7 7 1,0% 1,1% 3708 3759 +1% Ярославль 10 8 0,9% 1,0% 2126 2313 +9% Воронеж 8 9 0,9% 1,0% 3051 3141 +3% Симферополь 19 10 0,7% 1,0% 5258 5380 +2%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Средний чек за ж/д билет из Санкт-Петербурга по России по итогам лета предварительно составил 2 845 рублей в одну сторону. Это на 12% больше, чем год назад, когда ж/д билет обходился покупателю в среднем в 2 545 рублей.

На осень билеты на поезда также чаще всего бронируют в Москву. На столицу приходится 47% спроса. Далее по популярности следуют Симферополь и Ростов-на-Дону. Также в топ-10 на осень, по данным аналитиков Туту.ру, входят Мурманск, Петрозаводск, Севастополь, Тверь, Белгород, Тула и Ярославль. По сравнению с прошлым годом из топ-10 выпали Адлер, Нижний Новгород и Сортавала.

Среди тех, кто уже оформил авиабилеты, 90% запланировали поездку до 12 сентября.

Топ-10 городов, куда чаще всего бронируют билеты на поезда осенью 2021 года из Санкт-Петербурга

Город назначения Позиция в рейтинге, 2020 Позиция в рейтинге, 2021 Доля пассажиров, 2020 Доля пассажиров, 2021 Средний чек в одну сторону, 2020 Средний чек в одну сторону, 2021 Динамика среднего чека Москва 1 1 47,3% 47,0% 2380 2582 +8% Симферополь 2 2 3,8% 3,1% 5979 5853 -2% Ростов-на-Дону 9 3 1,4% 2,2% 4106 3739 -9% Мурманск 3 4 2,3% 2,2% 3305 3530 +7% Петрозаводск 23 5 0,9% 1,7% 1210 1514 +25% Севастополь 4 6 2,0% 1,6% 6449 5967 -7% Тверь 6 7 1,7% 1,6% 1832 2061 +13% Белгород 16 8 1,1% 1,4% 3019 3141 +4% Тула 10 9 1,4% 1,4% 2114 2251 +6% Ярославль 13 10 1,1% 1,4% 2118 2322 +10%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

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