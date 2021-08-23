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Симферополь - в топ-3 самых популярных направлений у путешественников из Питера на лето и осень
фото: pxhere.com

Симферополь — в топ-3 самых популярных направлений у путешественников из Питера на лето и осень

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:51 23.08.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда чаще всего летом отправлялись путешественники из Санкт-Петербурга и куда они запланировали поехать осенью, а также выяснил, как изменились средние чеки на авиа- и ж/д билеты.

Популярные авианаправления

По данным продаж Туту.ру, около 96% авиабилетов самостоятельные путешественники из Санкт-Петербурга покупали по России. Среди внутренних авианаправлений наиболее популярна Москва, куда этим летом было оформлено около 14% билетов. Далее следуют Симферополь и Сочи с долей по 10-11%. Также в рейтинг популярных авианаправлений из Санкт-Петербурга этим летом вошли Анапа, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Мурманск, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. По сравнению с прошлым годом из топ-10 выпала Уфа, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Топ-10 городов, куда чаще всего летали летом 2021 года из Санкт-Петербурга

Город назначенияПозиция в рейтинге, 2020Позиция в рейтинге, 2021Доля пассажиров, 2020Доля пассажиров, 2021Средний чек туда-обратно, 2020Средний чек туда-обратно, 2021Динамика среднего чека
Москва2110,4%14,3%48835176+6%
Симферополь1214,7%10,6%1520818117+19%
Сочи339,5%9,9%1332314570+9%
Анапа446,0%6,5%1422215213+7%
Калининград555,1%6,0%92119551+4%
Краснодар665,1%4,5%1200212708+6%
Екатеринбург972,6%2,3%901012522+39%
Мурманск1282,2%2,3%103479602-7%
Минеральные Воды793,3%2,3%1176715367+31%
Ростов-на-Дону8102,7%2,2%1338714554+9%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Средний чек за перелёт по России из Санкт-Петербурга летом составил 14 106 рублей туда-обратно. В прошлом году он равнялся 12 981 рублю, то есть по сравнению с летом-2020 средний чек вырос на 9%. Однако до уровня 2019 года средний чек за перелёт еще не восстановился: два года назад за билет туда-обратно из Санкт-Петербурга платили в среднем 16 548 рублей.

Если говорить о самых популярных авианаправлениях, то за год средний чек за перелёт в Москву, Сочи, Анапу, Калининград, Краснодар и Ростов-на-Дону лето подрос на 6-9%. В то же время по сравнению с 2019 годом средний чек за перелёт в Москву остается ниже на 44%, в Сочи, Анапу, Калининград, Екатеринбург, Краснодар, Мурманск — на 17-28%. До пандемии средний чек рос на 5-6% в год, по данным аналитиков Туту.ру.

У тех, кто уже купил билеты на осень, в топе морские направления: Сочи, Симферополь и Анапа. Суммарно на эти три города приходится почти 50% спроса. Также востребованы Калининград, Минеральные Воды, Краснодар, Геленджик, Казань и Ростов-на-Дону. А Москва, лидер по итогам лета, пока лишь на 8 месте, с долей 2,7%. Но впоследствии она выйдет на первое место, так как в Москву часто ездят бизнес-туристы, покупающие билеты за пару дней до поездки. Для личных поездок в Москву также билеты могут покупаться ближе к дате. Сейчас в приоритете — отдых в бархатный сезон. Среди тех, кто уже оформил авиабилеты, 80% запланировали поездку до 12 сентября.

Средний чек по уже оформленным на осень авиабилетам из Санкт-Петербурга составляет 12 266 рублей туда-обратно. За год средний чек почти не изменился, в 2020 году он был на уровне 12 389 рублей в обе стороны.

Топ-10 городов, куда чаще всего бронируют авиабилеты на осень 2021 года из Санкт-Петербурга

Город назначенияПозиция в рейтинге, 2020Позиция в рейтинге, 2021Доля пассажиров, 2020Доля пассажиров, 2021Средний чек туда-обратно, 2020Средний чек туда-обратно, 2021Динамика среднего чека
Сочи1125,4%23,7%1224712751+4%
Симферополь2224,7%17,3%1357215555+15%
Анапа337,8%8,3%1310812386-6%
Калининград444,5%6,8%78646593-16%
Минеральные Воды652,9%4,7%1314212553-4%
Краснодар563,9%4,2%99689444-5%
Геленджик772,8%3,3%1453114296-2%
Москва882,0%2,7%42804390+3%
Казань1191,1%1,5%76368138+7%
Ростов-на-Дону9101,6%1,5%1197011672-2%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Доля зарубежных перелетов с прошлогодних 2% выросла до 4%. В основном летят в Турцию и страны ближнего зарубежья: Молдову, Армению, Киргизию, Азербайджан, Узбекистан. Также есть интерес к Кипру, Сербии, Болгарии, Черногории и Чехии.

Топ-10 популярных зарубежных авианаправлений летом и в сентябре 2021 года из Санкт-Петербурга

Город назначенияСтранаПозиция в рейтинге, 2020Позиция в рейтинге, 2021Доля пассажиров, 2020Доля пассажиров, 2021
КишинёвМолдавия1113,9%18,6%
ЕреванАрмения1222,2%14,0%
ОшКиргизия6730,1%10,6%
БишкекКиргизия2041,1%6,1%
БакуАзербайджан953,3%4,4%
АнтальяТурция367,1%3,8%
ТашкентУзбекистан1671,5%3,1%
БелградСербия3180,7%2,6%
ЛарнакаКипр594,5%2,4%
СтамбулТурция8103,4%2,4%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Популярные ж/д направления

У тех, кто путешествует на поездах, доля зарубежных бронирований еще меньше — порядка 2%. Билеты покупают в Минск, Витебск, Оршу, Брест, Гомель и другие белорусские города, а также в Абхазию.

Среди внутренних направлений наиболее популярна Москва, куда оформлялось порядка 52% ж/д билетов этим летом. Кроме того, в топ-3 вошли Псков и Тверь. Далее по популярности следуют Петрозаводск, Сортавала, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Ярославль, Воронеж и Симферополь.

Топ-10 городов, куда чаще всего ездили на поездах летом 2021 года из Санкт-Петербурга

Город назначенияПозиция в рейтинге, 2020Позиция в рейтинге, 2021Доля пассажиров, 2020Доля пассажиров, 2021Средний чек в одну сторону, 2020Средний чек в одну сторону, 2021Динамика среднего чека
Москва1152,3%51,9%27162995+10%
Псков223,7%3,2%719752+5%
Тверь432,5%2,5%18411987+8%
Петрозаводск541,3%1,8%14001377-2%
Сортавала352,8%1,8%449747+66%
Нижний Новгород661,1%1,1%35233646+3%
Ростов-на-Дону771,0%1,1%37083759+1%
Ярославль1080,9%1,0%21262313+9%
Воронеж890,9%1,0%30513141+3%
Симферополь19100,7%1,0%52585380+2%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Средний чек за ж/д билет из Санкт-Петербурга по России по итогам лета предварительно составил 2 845 рублей в одну сторону. Это на 12% больше, чем год назад, когда ж/д билет обходился покупателю в среднем в 2 545 рублей.

На осень билеты на поезда также чаще всего бронируют в Москву. На столицу приходится 47% спроса. Далее по популярности следуют Симферополь и Ростов-на-Дону. Также в топ-10 на осень, по данным аналитиков Туту.ру, входят Мурманск, Петрозаводск, Севастополь, Тверь, Белгород, Тула и Ярославль. По сравнению с прошлым годом из топ-10 выпали Адлер, Нижний Новгород и Сортавала.

Среди тех, кто уже оформил авиабилеты, 90% запланировали поездку до 12 сентября.

Топ-10 городов, куда чаще всего бронируют билеты на поезда осенью 2021 года из Санкт-Петербурга

Город назначенияПозиция в рейтинге, 2020Позиция в рейтинге, 2021Доля пассажиров, 2020Доля пассажиров, 2021Средний чек в одну сторону, 2020Средний чек в одну сторону, 2021Динамика среднего чека
Москва1147,3%47,0%23802582+8%
Симферополь223,8%3,1%59795853-2%
Ростов-на-Дону931,4%2,2%41063739-9%
Мурманск342,3%2,2%33053530+7%
Петрозаводск2350,9%1,7%12101514+25%
Севастополь462,0%1,6%64495967-7%
Тверь671,7%1,6%18322061+13%
Белгород1681,1%1,4%30193141+4%
Тула1091,4%1,4%21142251+6%
Ярославль13101,1%1,4%21182322+10%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за июль 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  

Симферополь - в топ-3 самых популярных направлений у путешественников из Питера на лето и осень

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