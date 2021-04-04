Симферопольцы оказались должниками поневоле

Уже на этой неделе симферопольцы снова начнут получать квитанции по оплате взносов за капремонт и услуг по вывозу мусора (ТКО). Так как платежки перестали приходить с января, то жители многоквартирных домов крымской столицы стали должниками поневоле. В министерстве ЖКХ уверяют: за февраль-март никаких штрафных санкций начислено не будет. Но по счетам, естественно, заплатить придется.

Напомним, в феврале 2021 года стало известно о приостановке доставки платежек за вывоз ТКО и по взносам на капремонт многоквартирных домов. Сообщалось, что это временная мера и связана с тем, что ГУП РК «Крымэкоресурсы» и некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК» прекратили работу с ГУП РК «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр».

Как пояснили в министерстве ЖКХ РК, КР ЕИРЦ прекратил свою деятельность с начала 2021 года, а именно он предоставлял платежные документы. В ближайшие дни жители многоквартирных домов получат квитанции, в которых будет указана задолженность с января по март текущего года за услуги вывоза ТКО и взносам в фонд капитального ремонта.

В свою очередь замминистра ЖКХ Елена Палкина отметила, в связи с переходом на нового оператора по формированию платежных документов, в квитанциях могут возникнуть ошибки.

В результате технических ошибок могут быть неправильные начисления в новых квитанциях. Однако гражданам не стоит пугаться, потому что они могут позвонить на телефон горячей линии, номер которой будет в квитанции, и сообщить об этой проблеме, после чего будет произведен перерасчет, — сообщили в министерстве ЖКХ РК.