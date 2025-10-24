Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Симферополец лишился своего ретро-скутера. Переживал, конечно, но полицейские помогли
Новости Республики

Симферополец лишился своего ретро-скутера. Переживал, конечно, но полицейские помогли

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:53 24.10.2025

В дежурную часть полиции Симферополя обратился 30-летний горожанин, сообщивший о краже своего ретро-скутера Ямаха, оставленного без противоугонного устройства возле одного из кафе. Ущерб от пропажи составил около 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Ленинского района, прибывший в крымскую столицу на заработки. Похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

Следователем отдела полиции № 3 «Центральный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В настоящее время фигурант задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражу.

Узнайте больше:  Житель Сакского района на дачном участке выращивал коноплю

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x