Симферополец лишился своего ретро-скутера. Переживал, конечно, но полицейские помогли

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Ленинского района, прибывший в крымскую столицу на заработки. Похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

Следователем отдела полиции № 3 «Центральный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В настоящее время фигурант задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым