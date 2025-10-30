Симферополец собирался «утопить» оружие своего деда в пруду, но был пьян и.. забыл пакет в магазине

По приезду на место происшествия сотрудники полиции осмотрели содержимое пакета, в котором обнаружили тонометр, фотоальбом и 2 предмета, конструктивно схожих с пистолетами, а также 6 патронов.

Оперативниками отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю незамедлительно установлен и задержан владелец имущества. Им оказался 50-летний местный житель.

Со слов задержанного установлено, что ему по наследству от дедушки достался гараж, в котором летом текущего года он решил сделать уборку, во время которой обнаружил оружие и боеприпасы. В сентябре текущего года он взял пакет с найденными предметами с целью утилизации их в ближайшем пруду, но по пути гражданин зашел в магазин, где в состоянии опьянения забыл указанный пакет, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.