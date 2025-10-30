Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Симферополец собирался «утопить» оружие своего деда в пруду, но был пьян и.. забыл пакет в магазине
Новости Республики
Симферополец обирался "утопить" оружие своего деда в пруду, но был пьян и.. забыл пакет в магазине
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Симферополец собирался «утопить» оружие своего деда в пруду, но был пьян и.. забыл пакет в магазине

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:32 30.10.2025

В полицию города Симферополя поступило сообщение от администрации продуктового магазина, в котором сообщается о выявлении подозрительного предмета, предположительно оставленного неизвестным лицом в торговом зале.

По приезду на место происшествия сотрудники полиции осмотрели содержимое пакета, в котором обнаружили тонометр, фотоальбом и 2 предмета, конструктивно схожих с пистолетами, а также 6 патронов.

Оперативниками отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю незамедлительно установлен и задержан владелец имущества. Им оказался 50-летний местный житель.

Со слов задержанного установлено, что ему по наследству от дедушки достался гараж, в котором летом текущего года он решил сделать уборку, во время которой обнаружил оружие и боеприпасы. В сентябре текущего года он взял пакет с найденными предметами с целью утилизации их в ближайшем пруду, но по пути гражданин зашел в магазин, где в состоянии опьянения забыл указанный пакет, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Согласно заключению эксперта, один из пистолетов является нарезным, одноствольным, короткоствольным, самозарядным, огнестрельным оружием — пистолетом «Браунинг» модель 1906 года, калибра 6,35 мм, а второй – нарезным, одноствольным, короткоствольным, самозарядным, огнестрельным оружием пистолетом «Мелиор» модель 1920 года, калибра 7,65 мм, боеприпасы к ним также являются боевыми и пригодными для производства выстрела.

Узнайте больше:  В Алуште работник обворовал строительный объект - вывез 35 банок фасадной краски

Старшим дознавателем отдела дознания отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

Полиция Симферополя напоминает о необходимости добровольной сдачи гражданами незаконно хранящегося оружия!

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, газовое оружие, холодное, в том числе метательное оружие, освобождаются от уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x