Симферополец собирался «утопить» оружие своего деда в пруду, но был пьян и.. забыл пакет в магазине

В полицию города Симферополя поступило сообщение от администрации продуктового магазина, в котором сообщается о выявлении подозрительного предмета, предположительно оставленного неизвестным лицом в торговом зале.
По приезду на место происшествия сотрудники полиции осмотрели содержимое пакета, в котором обнаружили тонометр, фотоальбом и 2 предмета, конструктивно схожих с пистолетами, а также 6 патронов.
Оперативниками отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю незамедлительно установлен и задержан владелец имущества. Им оказался 50-летний местный житель.
Со слов задержанного установлено, что ему по наследству от дедушки достался гараж, в котором летом текущего года он решил сделать уборку, во время которой обнаружил оружие и боеприпасы. В сентябре текущего года он взял пакет с найденными предметами с целью утилизации их в ближайшем пруду, но по пути гражданин зашел в магазин, где в состоянии опьянения забыл указанный пакет, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.
Согласно заключению эксперта, один из пистолетов является нарезным, одноствольным, короткоствольным, самозарядным, огнестрельным оружием — пистолетом «Браунинг» модель 1906 года, калибра 6,35 мм, а второй – нарезным, одноствольным, короткоствольным, самозарядным, огнестрельным оружием пистолетом «Мелиор» модель 1920 года, калибра 7,65 мм, боеприпасы к ним также являются боевыми и пригодными для производства выстрела.
Старшим дознавателем отдела дознания отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).
Полиция Симферополя напоминает о необходимости добровольной сдачи гражданами незаконно хранящегося оружия!
Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, газовое оружие, холодное, в том числе метательное оружие, освобождаются от уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму