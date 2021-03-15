Симферополю — обновленный сквер

В крымской столице дан старт благоустройству сквера имени Святого Сергия Радонежского. Этот сквер между улицами Жуковского и Карла Маркса появился в 2014 году. Создание сквера было приурочено к 700-летию рождения Сергия Радонежского и 230-й годовщине основания Симферополя. Там же установлен памятник православному святому, который внес огромный вклад в судьбу русской православной церкви, российского народа и государства.

В этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» территория сквера будет благоустроена.

Подготовительные работы на объекте уже стартовали. Согласно проекту, в зеленой зоне будут высажены новые деревья и кустарники, добавлены клумбы с цветами, появится современное плиточное покрытие, установят скамейки и урны, а также выполнят монтаж системы освещения и полива, — отметили в администрации Симферополя.