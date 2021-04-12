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Симферопольская спортсменка Валерия Зубченко – победитель Чемпионата России по кикбоксингу

Симферопольская спортсменка Валерия Зубченко – победитель Чемпионата России по кикбоксингу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Спорт в Крыму 20:17 12.04.2021

С 6 по 10 апреля в городе Якутск, Республика Саха-Якутия состоялся Чемпионат и первенство России по кикбоксингу в дисциплине «К1», на котором симферопольская спортсменка Валерия Зубченко заняла первое место. В соревнованиях приняли участие 364 спортсмена из более чем 40 регионов России.

Симферопольская спортсменка Валерия Зубченко – победитель Чемпионата России по кикбоксингу

Валерия Зубченко вошла в состав национальной сборной России по кикбоксингу и получила право отстаивать честь нашей страны на предстоящем чемпионате мира, в весовой категории до 70 кг, – рассказала начальник управления молодёжи, спорта и туризма администрации Симферополя Елена Шапилова.

Симферопольская спортсменка Валерия Зубченко – победитель Чемпионата России по кикбоксингу

Кроме того, симферополец Ростислав Лазарко завоевал бронзовую медаль первенства России, получив неоценимый опыт для дальнейших побед.

Симферопольская спортсменка Валерия Зубченко – победитель Чемпионата России по кикбоксингу

Впереди крымских спортсменов ждут чемпионаты и первенства России в дисциплинах фулл-контакт в Красноярске и фулл-контакт с лоу-киком, лайт-контакт, поинтфайтинг в Челябинске.

Симферопольская спортсменка Валерия Зубченко – победитель Чемпионата России по кикбоксингу

 

Симферопольская спортсменка Валерия Зубченко – победитель Чемпионата России по кикбоксингу

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