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Симферопольская поликлиника - в победителях регионального этапа конкурса "Российская организация высокой соцэффективности"
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Симферопольская поликлиника — в победителях регионального этапа конкурса «Российская организация высокой соцэффективности»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 11:07 14.10.2024

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №4» стала одним из победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Церемония награждения победителей и призеров конкурса состоялась в рамках заседания Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №4» заняла первое место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы».  В медицинской организации социальную политику учреждения отражает действующий коллективный договор, который обеспечивает экономические и социальные права работников, создавая благоприятную социальную атмосферу в трудовом коллективе. Все работники — 100% члены профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

Справочно: Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года, в два этапа – на региональном и федеральном уровне. Он дает возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни работников и другие. По итогам регионального этапа конкурса решением РТК, с учетом предложений экспертной рабочей группы, победителями и призерами регионального этапа конкурса в 2024 году определены 15 работодателей.

Узнайте больше:  Стартовал четвёртый набор на проект «Кадровая платформа организаторов здравоохранения». Крымчан приглашают к участию

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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