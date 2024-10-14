Симферопольская поликлиника — в победителях регионального этапа конкурса «Российская организация высокой соцэффективности»

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №4» заняла первое место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы». В медицинской организации социальную политику учреждения отражает действующий коллективный договор, который обеспечивает экономические и социальные права работников, создавая благоприятную социальную атмосферу в трудовом коллективе. Все работники — 100% члены профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Справочно: Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года, в два этапа – на региональном и федеральном уровне. Он дает возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни работников и другие. По итогам регионального этапа конкурса решением РТК, с учетом предложений экспертной рабочей группы, победителями и призерами регионального этапа конкурса в 2024 году определены 15 работодателей.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК