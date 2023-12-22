Симферопольские лестницы привлекли внимание прокуратуры. Не как раритеты, как аварийные объекты

Прокуратурой Центрального района города Симферополя, по обращению местного жителя проведена проверка исполнения требований законодательства при распоряжении муниципальным имуществом.

Установлено, что в районе улиц 3-й Петровский тупик/ Петровская балка расположены открытые сооружения – лестницы, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, отсутствуют фрагменты маршей, разрушены подпорные элементы систем дренажа, защитные ограждения отсутствуют либо разрушены, составные элементы лестничного сооружения находятся в полуразрушенном состоянии. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском.

Решением суда на администрацию города возложена обязанность по признанию указанных объектов бесхозяйными и постановки их на учет в реестр муниципального имущества для дальнейшей реконструкции, — сообщили в прокуратуре.