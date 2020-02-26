Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | Симферопольские пловцы — в лидерах первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

crimeapress_news

Симферопольские пловцы - в лидерах первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

Симферопольские пловцы — в лидерах первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:52 26.02.2020

Три медали завоевали симферопольские пловцы на первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Соревнования прошли в Волгограде.

Отличились представители Республиканской школы водных видов спорта. Все медали наших земляков – в плавании брассом в соревнованиях юниоров 17-18 лет. Максим Гордов (тренер – Марина Лесковская) выиграл «золото» на 200-метровке и «бронзу» – на 100-метровке. Тимофей Клетный (тренер – Борис Казаков) взял «бронзу» на дистанции 50 метров, — сообщает «Крымский спорт».

Симферопольские пловцы - в лидерах первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Симферопольские пловцы - в лидерах первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Симферопольские пловцы - в лидерах первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Симферопольские пловцы - в лидерах первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

фото: Республиканская школа водных видов спорта

 

Симферопольские пловцы - в лидерах первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.