Симферопольские пловцы — в лидерах первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

Три медали завоевали симферопольские пловцы на первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Соревнования прошли в Волгограде.

Отличились представители Республиканской школы водных видов спорта. Все медали наших земляков – в плавании брассом в соревнованиях юниоров 17-18 лет. Максим Гордов (тренер – Марина Лесковская) выиграл «золото» на 200-метровке и «бронзу» – на 100-метровке. Тимофей Клетный (тренер – Борис Казаков) взял «бронзу» на дистанции 50 метров, — сообщает «Крымский спорт» .

фото: Республиканская школа водных видов спорта