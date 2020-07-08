Симферопольские полицейские задержали в Москве земельного мошенника

Симферопольские полицейские задержали в Москве мужчину, подозреваемого в мошенничестве с земельным участком в Крыму на сумму 30 тысяч долларов США. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

В дежурную часть полиции г. Симферополя поступило заявление от 36-летней местной жительницы, которая сообщила о совершенном в отношении неё мошенничестве. По ее словам, неустановленное лицо, путем злоупотребления доверием завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 30 тысяч долларов США под предлогом продажи земельного участка на территории города Симферополя, — говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Киевский» УМВД России по г. Симферополю в городе Москве по подозрению в совершении преступления задержан ранее не судимый 58-летний мужчина. Ранее злоумышленник покинул территорию Республики Крым и на протяжении длительного времени скрывался в российской столице.

Полицейскими установлено, что задержанный гражданин, имея умысел на хищение чужого имущества путём обмана, не имея возможности и намерений выполнять взятые на себя обязательства, предложил потерпевшей купить у него земельный участок в Симферополе. Однако, достоверно зная, что продаваемого им участка не существует, он присвоил себе деньги и скрылся. Вскоре после получения от потерпевшей денежных средств мужчина выехал на проживание в Москву, перестав отвечать на звонки.

В настоящее время злоумышленник доставлен в Симферополь, он уже дал признательные показания.

Следственным отделом ОП «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, — отметили в МВД по РК.

В рамках уголовного дела задержанному избрана мера пресечения – подписка о невыезде.