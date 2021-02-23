Симферопольский художественный музей анонсирует выставку «Женский портрет XVIII-XXI веков»

В выставочных залах Симферопольского художественного музея откроется выставка «Женский портрет XVIII-XXI веков» откроется в марте. В экспозиции будут представлены произведения живописи, графики и скульптуры из фондов музея.

Особенностью выставки станет соединение оригинальных экспонатов и репродукций с QR-кодом музейных предметов, представленных на информационных платформах («Портрет девочки» Алексея Венецианова, «Женский портрет» Льва Бакста и другие). Художественный образ женщины, Прекрасной дамы, Музы проходит через всю историю искусства, от палеолита до современных идеалов виртуальной сферы. Выставка охватывает период от галантного XVIII века до произведений, созданных в 2000-х годах, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Хронологической точкой отсчета выставки, говорят специалисты, является офорт Евграфа Чемесова «Портрет императрицы Елизаветы Петровны» (1761). В XIX столетии на смену строгости классического портрета приходят реалистические образы передвижников – их воплощением является «Женский портрет» (1876) Виктора Васнецова. Внимание зрителей приковывают акварельные рисунки Александра Соколова, «Портрет Жюли Рейтерн» (1892) Виктора Боброва.

На рубеже XIX-XX веков появляются утонченные женские образы Михаила Врубеля, Льва Бакста. В начале бурного столетия на крымской земле создается галерея женских портретов Михаила Казаса и Роберта Фалька.

В советском искусстве появляется новый, характерный портрет женщины-труженицы. Его воплотили в своих произведениях Валентин Бернадский, Сергей Подеревянский, Иван Донской. Историю крымского музейного дела иллюстрируют графические портреты Леонии Холкиной и Леонарды Рыбниковой, посвятивших жизнь работе в Симферопольском художественном музее.

В крымском искусстве 1990-2000-х годов складывается традиция метафорического женского портрета: богини и нимфы предстают перед нами в фантасмагорических и притягательных образах Василия Трусова, Николая Дудченко, Антона Максимушкина-Павлючека и других современных авторов.

Выставка будет доступна для посещения с 4 марта по 4 апреля.