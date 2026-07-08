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Симферопольский борец Али Бальбек завоевал "серебро" на отборочном этапе Спартакиады учащихся РоссииНа ковресегодня, 09:01Спортивная борьбаАвторКрымский спорт
фото: Федерация спортивной борьбы Республики Крым

Симферопольский борец Али Бальбек взял «серебро» отборочного этапа Спартакиады учащихся России

Опубликовал: news-parser в Спорт 10:52 08.07.2026

В Славянске-на-Кубани Краснодарского края завершились отборочные межрегиональные соревнования на финал XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по вольной борьбе. Турнир собрал 59 сильнейших юных спортсменов со всего Юга России. Юноши в возрасте до 16 лет (2011-2012 годов рождения) разыграли путевки в финал Спартакиады.

Единственным представителем Крыма на этих престижных соревнованиях был симферополец Али Бальбек. Воспитанник тренера Айдера Абдураманова уверенно прошел своих соперников по турнирной сетке в весовой категории до 62 кг и вышел в финал.

В решающей схватке крымскому борцу противостоял Султан Курбанов из Краснодарского края. Поединок выдался напряженным, но опыт и мастерство соперника взяли верх – Али Бальбек уступил в финале и стал обладателем серебряной медали. При этом выход в финал отбора автоматически гарантировал ему путевку в финал Спартакиады.

Для Крыма это выступление – еще одно подтверждение тому, что в регионе растет достойная смена борцовской школы. Ранее на страницах «Крымского спорта» мы не раз рассказывали об успехах представителей спортивной борьбы из Симферополя. И сегодня Али Бальбек продолжает эту славную традицию, — отмечает редакция «Крымского спорта». 

Отборочные соревнования в Славянске-на-Кубани стали серьезной проверкой характера для всех участников. Но главная цель турнира – отбор сильнейших для участия в финале Спартакиады, который пройдет в подмосковном Раменском 1-2 сентября.

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Серебряная медаль и путевка в финал Али Бальбека – достойный результат для единственного полпреда Крыма на столь представительном турнире. Поздравляем спортсмена и его тренера Айдера Абдураманова с успешным выступлением! Желаем новых побед и покорения еще более высоких вершин!

источник: Крымский спорт

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