Симферопольский «Триад-SOAK» стал победителем турнира по пляжному футболу «Меганом-2024»

В минувшую субботу, 27 июля, в Судаке (мыс Меганом, Центр пляжных видов спорта) при поддержке Министерства спорта РК и Крымского футбольного союза в рамках фестиваля пляжных видов спорта Крыма прошел Кубок открытия «Меганом-2024» по пляжному футболу.

В соревнованиях приняли участие четыре команды: «Терминал» (Ленино), «Детонатор» (Севастополь), «Триад-SOAK» (Симферополь) и «Сугдея» (Судак). Согласно жеребьевке, были образованы полуфинальные пары, победители которых сыграли в финале, а проигравшие провели матч за 3-4-е места.

В первом полуфинале «Детонатор» и «Терминал» сильнейшего в основное время не выявили – 2:2, в серии же послематчевых пенальти точнее оказались футболисты из Ленинского района – 5:4.

Во втором полуфинале «Триад-SOAK» со счетом 9:4 обыграл хозяев турнира – «Сугдею».

В поединке за третье место встретились «Детонатор» и «Сугдея». Ведомые играющим тренером Максимом Федоровым, севастопольцы в бескомпромиссной борьбе уступили судакчанам – 3:6. «Сугдея» (тренер – Евгений Казанский) – обладатель бронзовых наград турнира.

В финале сошлись равные по классу соперники – «Триад-SOAK» и «Терминал» (усиленный пятеркой игроков из «Гвардии» – прошлогоднего победителя первого молодежного фестиваля и Кубка Главы РК по пляжному футболу).

Симферопольцы усилиями Дениса Довгаленко, Егора Яковенко и Вадима Гришина повели в первом тайме – 3:0. Но после короткого отдыха ленинцы благодаря двум результативным ударам Александра Лайко до минимума сократили отставание в счете. Всё решилось в заключительном, третьем тайме, в начале которого «триадовцы» забили три мяча (дважды отличился Марлен Халилов, один раз – Дживан Геворгян), на что соперник ответил дублем Асана Муслимова, а дальний удар симферопольца Романа Коршкова за минуту до финального свистка установил окончательный счет – 7:4. «Триад-SOAK» (тренер – Владимир Коновалов) стал обладателем Кубка открытия «Меганом-2024». Серебряные медали достались «Терминалу» (тренер – Виктор Кисетов).

По итогам турнира были определены лучшие по номинациям футболисты: вратарь – Егор Яковенко («Триад-SOAK»), защитник – Асан Муслимов («Терминал»), нападающий – Александр Лайко («Терминал»), игрок – Марлен Халилов («Триад-SOAK»), самый полезный игрок – Александр Сгинухин («Сугдея»), автор самого красивого гола – Роман Коршков («Триад-SOAK»).

В церемонии награждения победителей и призеров приняли участие министр спорта РК Ольга Торубарова, первый заместитель министра спорта РК Сергей Гниздыло, заместитель министра спорта РК Шериф Османов, руководитель организационного комитета фестиваля по пляжному футболу Геннадий Сапожников.

Благодарим за предоставленную информацию Геннадия Сапожникова.

источник: «Крымский спорт»

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