В Симферопольском районе полиция поймала наркодилера: изъято почти 3 кг синтетических наркотиков

В Симферопольском районе сотрудники полиции провели спецоперацию по изъятию из незаконного оборота партии наркотиков в особо крупном размере. В результате оперативной комбинации, организованной в населенных пунктах Симферопольского района, а также в городе Севастополе, крымские полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в хранении и сбыте запрещенных веществ на территории крымского полуострова через сеть Интернет.

22-летний нигде официально не работающий мужчина, который временно проживает на территории Крыма, уже дал признательные показания, сообщив, что согласился на криминальный заработок, предложенный ему неизвестными людьми через Интернет. Стражи порядка установили, что в нескольких городах Республики Крым осуществлялся сбыт синтетических наркотиков через сеть тайников. Контакт покупателя и продавца всегда происходил только дистанционно через электронные системы коммуникации. Задержание злоумышленника производилось с поличным в лесополосе недалеко от автотрассы в Симферопольском районе в момент закладки в тайники очередных свертков с запрещенными веществами, — рассказали в МВД по РК.

В ходе проведения обыска по месту временного проживания молодого человека в городе Севастополе, оперативники обнаружили и изъяли несколько полиэтиленовых пакетов с порошкообразными и кристаллическими веществами. Согласно результатам лабораторного исследования, изъятые смеси содержат наркотическое средство, которое является производным N-метилэфедрона, а также матамфетамин и мефедрон.

Общая масса изъятых наркотических средств и психотропных веществ приближается к трем килограммам, что, согласно действующему законодательству, составляет особо крупный размер. Таким образом, благодаря усилиям полицеских, во дворы и на улицы не попало несколько тысяч средне-разовых доз высокотоксичных синтетических наркотиков.

Также у молодого человека оперативники обнаружили большое количество упаковочных материалов, двустороннего скотча и изоленты, а также электронные весы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершенные в особо крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом, — отметили в МВД.

Решения суда мужчина будет дожидаться под стражей.

Фото: МВД по РК.