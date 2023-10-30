Симферопольскому Дворцу пионеров — Дворцу детского и юношеского творчества — 100 лет

В Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня основания симферопольского Дворца детского и юношеского творчества.

Сегодня Дворец творчества является крупнейшим в Крыму учреждением дополнительного образования детей. Он стал гостеприимным домом для ребят разных возрастов, воспитал не одно поколение талантливых молодых людей, подарил им радость общения, дружбы, новые впечатления и открытия. Во многом это заслуга преподавателей и наставников, которые имеют богатый опыт работы с детьми и полностью отдают себя любимому делу, — говорится в приветственном адресе Главы РК Сергея Аксёнова.

Также в приветствии акцентировано внимание на том, что работа педагогического коллектива способствует повышению авторитета и качества дополнительного образования, развитию талантов у детей, воспитанию в них целеустремлённости и патриотизма.

В настоящее время во Дворце реализуется 315 программ дополнительного образования по 4 направленностям – художественная, спортивная, гуманитарная и безопасности дорожного движения.

В целом, в 130 кружках занимается 565 групп общей численностью 9280 детей. С 2015 года, обучающиеся Дворца пионеров более 15 000 раз стали победителями и призерами международных, всероссийских, республиканских, межрегиональных и муниципальных конкурсных программ.

Дворец реализует многочисленные республиканские мероприятия как для профессионального педагогического сообщества, так и конкурсные программы, мероприятия, фестивали, смотры-конкурсы, соревнования для обучающихся Республики Крым, в том числе направленных на воспитание молодого поколения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

С 2015 года проведено более 2000 мероприятий различного уровня, из числа которых одним из наиболее масштабных является творческий конкурс «Мы – наследники Победы», проводимый совместно с МОО «Русское Единство».