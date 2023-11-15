Симферопольской школе № 17 присвоено имя участника Великой Отечественной войны Александра Кузнецова

Школа-лицей №17 г. Симферополя будет носить имя участника Великой Отечественной войны Александра Семёновича Кузнецова. Решение принято депутатами Симферопольского городского совета в ходе внеочередной сессии.

С докладом об обосновании необходимости присвоения имени героя школе выступила заместитель начальника управления образования городской администрации Наталья Матюхина.

Школа-лицей №17 реализует программу развития школы, основанную на патриотическом воспитании учащихся. Присвоение образовательному учреждению имени Александра Семёновича Кузнецова — защитника Родины, внесшего значительный вклад в освобождение Советского Союза и Польши от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны, вызвано необходимостью позитивного изменения социокультурной ситуации. Проводя поисковую работу по выявлению участников Великой Отечественной войны, проживавших в микрорайоне школы, ребята собрали материал об Александре Семёновиче Кузнецове, — рассказала Наталья Матюхина.

Кузнецов Александр Семёнович родился 8 сентября 1922 года в Тульской области. В 1939 году он поступил в Вязниковский аэроклуб, после окончания которого был оставлен при аэроклубе инструктором. Несмотря на свой юный возраст, он освоил несколько видов самолетов и успешно обучал курсантов. В аэроклубе и застала его война.

На фронт попал только 10 октября 1941 года и был направлен в 713-й транспортный авиаполк на самолёт У-2. Полк выполнял транспортные задачи и производил разведку. В 1941-1942 годах Александр Кузнецов летал на У-2 через линию фронта в тыл врага. Он доставлял в партизанские отряды оружие, медикаменты, батареи для рации, перевозил раненых. Свою первую правительственную награду — орден Красной Звезды – Кузнецов А.С. получил за «образцовое выполнение задания по переброске бойцов и боеприпасов и эвакуации раненых бойцов из тыла врага» в 1942 году. Всего за время Великой Отечественной войны Александр Кузнецов совершил 714 боевых вылетов (около 550 на территории Советского Союза, остальные–в Польше), сбил 12 самолетов противника (8 на территории Советского Союза, 4- в Польше).

После войны был направлен в воинскую часть № 93851 на 71-й специальный полигон в Багерово (Крым). Это был закрытый режимный объект, предназначенный для испытаний спецбоеприпасов и средств их доставки. С 1949 по 1962 год личный состав полигона участвовал в 178 ядерных испытаниях. За одно из них был награжден орденом Красного Знамени. В 1955 году ему было присвоена квалификация военного лётчика первого класса. Закончил службу в 1964 году в должности заместителя командира полка и в звании полковника. После ещё долго работал в Центральном аэропорту Симферополя диспетчером и сменным начальником аэропорта, заслужив почётное звание Ударника коммунистического труда.