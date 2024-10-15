Симферопольцев предупреждают о штрафах за сброс строительного и крупногабаритного мусора на площадки ТКО

В Симферополе продолжается мониторинг городских территорий, направленный на выявление фактов несоблюдения Правил благоустройства. Об этом рассказал начальник отдела контроля в сфере благоустройства и автомобильных дорог Антон Коновалов.

На территории города размещены крупные контейнеры для сбора крупногабаритного бытового мусора с целью поддержания чистоты и порядка. В соответствии с действующими Правилами благоустройства города не допускается складирование строительных отходов и материалов, а также крупногабаритного бытового мусора на контейнерных площадках и придомовых территориях.

За нарушение указанных правил законодательством Республики Крым об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: