фото: скрин видео пресс-служба администрации Симферополя
Симферопольцев предупреждают о штрафах за сброс строительного и крупногабаритного мусора на площадки ТКО
Опубликовал: КрымPRESS
в ЖКХ Крыма
11:48 15.10.2024
ЖКХ Крыма 2024-10-15
В Симферополе продолжается мониторинг городских территорий, направленный на выявление фактов несоблюдения Правил благоустройства. Об этом рассказал начальник отдела контроля в сфере благоустройства и автомобильных дорог Антон Коновалов.
На территории города размещены крупные контейнеры для сбора крупногабаритного бытового мусора с целью поддержания чистоты и порядка. В соответствии с действующими Правилами благоустройства города не допускается складирование строительных отходов и материалов, а также крупногабаритного бытового мусора на контейнерных площадках и придомовых территориях.
За нарушение указанных правил законодательством Республики Крым об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:
- для физических лиц — от 2000 до 5000 рублей;
- для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей;
- для юридических лиц — от 30 000 до 100 000 рублей.
В течение прошедшего месяца на улице 1-й Конной Армии было зафиксировано более 20 нарушений Правил благоустройства, и виновные лица были привлечены к административной ответственности. После рассмотрения материалов админкомиссией на правонарушителей налагаются штрафные санкции, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы Антона Коновалова.
Администрация города Симферополя напоминает о необходимости поддержания чистоты и порядка на прилегающих территориях в соответствии с установленными Правилами благоустройства.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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