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Симферопольцев предупреждают о штрафах за сброс строительного и крупногабаритного мусора на площадки ТКО
фото: скрин видео пресс-служба администрации Симферополя

Симферопольцев предупреждают о штрафах за сброс строительного и крупногабаритного мусора на площадки ТКО

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 11:48 15.10.2024

В течение прошедшего месяца на улице 1-й Конной Армии было зафиксировано более 20 нарушений Правил благоустройства, и виновные лица были привлечены к административной ответственности. После рассмотрения материалов админкомиссией на правонарушителей налагаются штрафные санкции, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы Антона Коновалова.

Администрация города Симферополя напоминает о необходимости поддержания чистоты и порядка на прилегающих территориях в соответствии с установленными Правилами благоустройства.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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