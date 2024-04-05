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Символика экстремистских организаций и неуважение к главе государства — приговор крымчанину
Иллюстрация: yur-gazeta.ru

Символика экстремистских организаций и неуважение к главе государства — приговор крымчанину

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 20:36 05.04.2024

Нижнегорский районный суд Республики Крым привлек к административной ответственности 21-летнего жителя Нижнегорского района за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ   и ч. 3 ст. 20.1 КоАП Российской Федерации.

Судом установлено, что правонарушитель опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» фотоизображения, являющееся атрибутикой, символикой экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, тем самым совершив административное правонарушение по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Фотоизображения доступны для обозрения пользователям социальной сети «ВКонтакте». Он же на своей странице социальной сети «ВКонтакте» опубликовал фотоизображение Президента РФ Путина В.В. с нецензурной надписью, чем выразил явное неуважение к главе государства – Президенту Российской Федерации Путину В.В., — отмечают в пресс-службе суда. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для привлечения к административной ответственности по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ.

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В судебном заседании правонарушитель вину в совершении административных правонарушениях признал полностью.

Постановлением Нижнегорского районного суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток, за совершение административного правонарушения по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ — назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей.

источник: пресс-служба Нижнегорского районного суда Республики Крым

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