Сирийским детям вручили подарки от Севастопольского государственного университета

Ассоциация российских соотечественников города Тартус (Сирийская Арабская Республика) провела детский новогодний утренник. Как сообщает пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ), Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких граждан Сирии с наступающим Новым годом. Помещение, в котором проводился утренник, и елка украшены игрушками, сделанными самими детьми. В конце праздника дети получили новогодние подарки от Севастопольского государственного университета.

Ассоциация российских соотечественников Тартуса выражает благодарность ректору, студентам, преподавателям, сотрудникам и профсоюзному комитету Севастопольского государственного университета за переданные книги на русском языке.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и мир