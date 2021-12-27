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Сирийским детям вручили подарки от Севастопольского государственного университета
Фото: sevsu.ru

Сирийским детям вручили подарки от Севастопольского государственного университета

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:49 27.12.2021

Ассоциация российских соотечественников города Тартус (Сирийская Арабская Республика) провела детский новогодний утренник.  Как сообщает пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ), Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких граждан Сирии с наступающим Новым годом. Помещение, в котором проводился утренник, и елка украшены игрушками, сделанными самими детьми. В конце праздника дети получили новогодние подарки от Севастопольского государственного университета.

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Ассоциация российских соотечественников Тартуса выражает благодарность ректору, студентам, преподавателям, сотрудникам и профсоюзному комитету Севастопольского государственного университета за переданные книги на русском языке.

Сирийским детям вручили подарки от Севастопольского государственного университета

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