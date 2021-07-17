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Ситуация на полигоне ТБО под Евпаторией - на контроле МЧС и правительства Республики Крым

Ситуация на полигоне ТБО под Евпаторией — на контроле МЧС и правительства Республики Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:42 17.07.2021

Министр ЧС РК Сергей Садаклиев по поручению Главы Крыма второй день находится на месте тушения пожара на полигоне ТБО под Евпаторией.

Ситуация на полигоне ТБО под Евпаторией - на контроле МЧС и правительства Республики Крым

По его словам, сейчас все силы направлены на привлечение максимального количества техники: бульдозеров, самосвалов, экскаваторов, водовозок.

Ситуация на полигоне ТБО под Евпаторией - на контроле МЧС и правительства Республики Крым

Общая площадь полигона около 25 га. Площадь возгорания составляла 1400 кв. метров, — отметил министр. — Открытого горения нет, идёт тление по нескольким очагам. Проводится проливка водой и отсыпка грунтом. Лабораториями специализированных организаций проводятся замеры на наличие загрязняющих веществ в воздухе. На данный момент превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано. Ситуация находится под контролем правительства Республики Крым.

Ситуация на полигоне ТБО под Евпаторией - на контроле МЧС и правительства Республики Крым

В ночное время, по его словам, было организовано окарауливание территории полигона. Угрозы распространения огня нет. Сегодня с утра работы возобновились. Министр также выразил слова благодарности, всем кто оказывает содействие в предоставлении техники. Общая  группировка сил и средств от РСЧС составляет 59 человек, 33 единицы техники.

Ситуация на полигоне ТБО под Евпаторией - на контроле МЧС и правительства Республики Крым

Фото: МЧС РК и страница Р.Тихончука в Facebook.

 

 

Ситуация на полигоне ТБО под Евпаторией - на контроле МЧС и правительства Республики Крым

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