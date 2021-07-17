Ситуация на полигоне ТБО под Евпаторией — на контроле МЧС и правительства Республики Крым

Министр ЧС РК Сергей Садаклиев по поручению Главы Крыма второй день находится на месте тушения пожара на полигоне ТБО под Евпаторией.

По его словам, сейчас все силы направлены на привлечение максимального количества техники: бульдозеров, самосвалов, экскаваторов, водовозок.

Общая площадь полигона около 25 га. Площадь возгорания составляла 1400 кв. метров, — отметил министр. — Открытого горения нет, идёт тление по нескольким очагам. Проводится проливка водой и отсыпка грунтом. Лабораториями специализированных организаций проводятся замеры на наличие загрязняющих веществ в воздухе. На данный момент превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано. Ситуация находится под контролем правительства Республики Крым.

В ночное время, по его словам, было организовано окарауливание территории полигона. Угрозы распространения огня нет. Сегодня с утра работы возобновились. Министр также выразил слова благодарности, всем кто оказывает содействие в предоставлении техники. Общая группировка сил и средств от РСЧС составляет 59 человек, 33 единицы техники.

Фото: МЧС РК и страница Р.Тихончука в Facebook.