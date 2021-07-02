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Ситуация с ликвидацией последствий ЧС в Керчи и Ялте. Состояние на конец дня 2 июля

Ситуация с ликвидацией последствий ЧС в Керчи и Ялте. Состояние на конец дня 2 июля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:15 02.07.2021

Керчь.

В Керчи все еще остаются в пунктах аременного размещения 129 человек, из которых 27 – дети.

Официально признаны пострадавшими — 1 671 человек.

Проведена работа по материальной оценке. Составлено 620 актов. Выплачены деньги 834 гражданам по 10 тыс. рублей; 85 человек — по 50 тыс. руб., 682 человека получили по 100 тысяч рублей. Всего выплачено 80 790 000 рублей.

Ситуация с ликвидацией последствий ЧС в Керчи и Ялте. Состояние на конец дня 2 июля

Ялта.

По состоянию на конец 2 июля остаются подтопленными 2 частных домовладения и 4 подвальных помещения многоквартирных домов. 7 домов все еще засыпаны грунтом.

В пунктах временного размещения остаются 40 человек, из них 6 детей.

Для работы с заявителями создано 20 рабочих групп. Принято всего 943 обращений, в том числе: по утраченному движимому имуществу первой необходимости, поврежденному жилому помещению — 601; по поврежденным автомобилям — 149; — от бизнеса 193. Составлено 350 актов обследования имущества первой необходимости.

Осуществлены выплаты 750 пострадавшим гражданам на сумму 29 510 000 рублей.

Ситуация с ликвидацией последствий ЧС в Керчи и Ялте. Состояние на конец дня 2 июля

 

 

Ситуация с ликвидацией последствий ЧС в Керчи и Ялте. Состояние на конец дня 2 июля

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