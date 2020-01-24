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Ситуация вокруг парка львов «Тайган»: Олег Зубков рассказал о встрече с Главой РК Сергеем Аксёновым
Фото: блог О.Зубкова

Ситуация вокруг парка львов «Тайган»: Олег Зубков рассказал о встрече с Главой РК Сергеем Аксёновым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:19 24.01.2020

Учредитель и владелец парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков в своем блоге рассказал о встрече и разговоре с Главой Крыма Сергеем Аксёновым.

Друзья, много вопросов о событиях последних дней, особенно о нашей встрече с Сергеем Аксёновым. Я рад, что эта встреча, наконец, состоялась. В течение полутора часов мы обсудили многие вопросы и обсудили «дорожную карту». Главное, что есть понимание важности наших парков не только для Крыма и России, но и всего Мира . 

За пять лет конфликта мы потеряли много времени, но, главное, смогли преодолеть и двигаться вместе дальше. Это был честный, открытый разговор, где мы, надеюсь, смогли расставить точки. Безусловно у любого бизнеса могут быть проблемы, мы их решали и решаем. Иногда за эмоциями теряется объективность, но важно перевернуть эту страницу, сверить часы и идти вперед.

Эмоции не лучший советчик и искренне надеюсь, что Сергей Валерьевич относится к этому с пониманием. Парки это мои дети, и я их защищал. Состоявшиеся совещания в Минэкономе помогло нам в трехстороннем формате обсудить проблемные вопросы и наметить не просто «дорожную карту» по решению спорных вопросов, но и наметить планы развития моих парков и моих инвестпроектов в ближайшие годы в Крыму. Уверен, что эти планы будут интересны многим, и я готов услышать ваши мнения и пожелания, — написал Олег Зубков, не раскрывая подробностей «переговоров».

Комментария Сергея Аксёнова (по поводу разговора с «хозяином «Тайгана») пока нет.

Ситуация вокруг парка львов «Тайган»: Олег Зубков рассказал о встрече с Главой РК Сергеем Аксёновым

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