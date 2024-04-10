Ситуация, требующая пояснений: Обращение о помощи Ставропигиальному Мужскому Монастырю

Дмитрий Блох утверждает, что обратился в редакцию с просьбой оказать содействие в разрешении возникшей ситуации. Со слов читателя, желаемым для него исходом было бы установление над монастырем юрисдикции Московского Патриархата Русской Православной Церкви.

Редакция в настоящий момент не располагает возможностью проверить изложенные в обращении факты. Тем не менее, мы считаем важным проинформировать общественность о наличии подобного сигнала. Призываем компетентные органы и вышестоящие церковные инстанции обратить внимание на ситуацию и принять необходимые меры реагирования.

Мы открыты к получению дополнительных сведений по затронутому в обращении вопросу и готовы предоставить возможность высказаться всем заинтересованным сторонам, соблюдая принципы объективности и непредвзятости.

По всем интересующим вопросам вы можете связаться с автором обращения: Блох Дмитрий Хаимович. Тел.: +7 978 728-60-56

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