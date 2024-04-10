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Ситуация, требующая пояснений: Обращение о помощи Ставропигиальному Мужскому Монастырю

Ситуация, требующая пояснений: Обращение о помощи Ставропигиальному Мужскому Монастырю

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:49 10.04.2024

Обращение о помощи Ставропигиальному Мужскому Монастырю опубликовал новостной портал NEWS92.ru. Цитируем:

В редакцию NEWS92.ru поступило обращение от Блоха Дмитрия Хаимовича, в котором сообщается о ситуации вокруг Ставропигиального мужского монастыря во имя Святого Преподобного Паисия Величковского Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви в Севастополе.

По информации автора, монастырь опечатан судебными приставами, а его имуществом и пожертвованиями прихожан распоряжаются лица, не имеющие соответствующих полномочий.

Дмитрий Блох утверждает, что обратился в редакцию с просьбой оказать содействие в разрешении возникшей ситуации. Со слов читателя, желаемым для него исходом было бы установление над монастырем юрисдикции Московского Патриархата Русской Православной Церкви.

Редакция в настоящий момент не располагает возможностью проверить изложенные в обращении факты. Тем не менее, мы считаем важным проинформировать общественность о наличии подобного сигнала. Призываем компетентные органы и вышестоящие церковные инстанции обратить внимание на ситуацию и принять необходимые меры реагирования.

Мы открыты к получению дополнительных сведений по затронутому в обращении вопросу и готовы предоставить возможность высказаться всем заинтересованным сторонам, соблюдая принципы объективности и непредвзятости.

По всем интересующим вопросам вы можете связаться с автором обращения: Блох Дмитрий Хаимович. Тел.: +7 978 728-60-56

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Информация, предоставленная в редакцию портала NEWS92.ru автором обращения:

Ставропигиальный Мужской Монастырь ВО Имя Святого Преподобного Паисия Величковского Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви, который находится в Севастополе, село Морозовка, переулок Ключевой 6, опечатан судебными приставами от 05.04.2024г (решением суда от 13.02.2024г).

Наместник о. Гавриил (Анисимов Сергей Анатольевич) еще летом 2023 сбежал на Украину, и продолжает руководить монастырем, осенью 2023 был лишен церковного сана, но по документам на 09.04.2024 — наместник монастыря. При этом:

  • в монастыре нет ни одного монаха.
  • священник Якимчук Андрей Иванович (отец Андрей) был отправлен в запрет митрополитом Лазарем. Не имеет образования (ни духовного, ни мирского — отмечает автор обращения).

Работают две лавки (без разрешения на 2024 год — подчёркивает автор обращения):

  • ул. Большая Морская, 28 (принимает Требы, Сорокоусты, Неусыпаемый Псалтырь, кирпичики)
  • проспект Октябрьской Революции, 42

Руководит лавками сын Андрея Якимчука (отец Андрей) — Иван Андреевич Якимчук.

Цель сообщения, подчёркивает автор Обращения, — передача монастыря из Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви в Московскую патриархию Русской православной церкви.

Ещё раз напоминаем: по всем интересующим вопросам, связанным с ситуацией вокруг монастыря, вы можете связаться с автором:

  • Блох Дмитрий Хаимович. Тел.: +7 978 728-60-56
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