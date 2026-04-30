СК займётся расследованием дела в связи травмированием на пожаре в Джанкойском районе четырех детей

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту получения травм, полученных несовершеннолетними в результате пожара.
В ночь на 29 апреля в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажки по улице Токарева поселка Вольное, произошло возгорание вещей и мебели. В результате происшествия пострадали четверо детей в возрасте 6 месяцев, 2, 4 и 6 лет и их 61-летняя бабушка. Всем им оказывается медицинская помощь.
В настоящее время устанавливаются причины возгорания и обстоятельства, предшествующие происшествию, опрашиваются очевидцы и соседи, назначено проведение соответствующих экспертиз, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Также установлено, что семья ранее попадала в поле зрения органов профилактики. В связи с чем В.Н. Терентьевым дано поручение дать тщательную оценку действиям сотрудников уполномоченных служб и обстановке в семье.
источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя
