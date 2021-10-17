Скала Чертов палец едва не погубила двоих туристов. На помощь пришли крымские спасатели  

16 октября, в 17:57 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что двое туристов находясь на прогулке на горе Сокол в районе горного массива Чертов палец, при спуске со склона оказались на участке со сложным рельефом, самостоятельно спуститься не могут. Требуется помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Спасателями были проведены мероприятия по обнаружению пострадавших и сопровождению их в безопасное место. В медицинской помощи граждане не нуждались. В ходе проведения поисково-спасательных работ, спасено 2 человека, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Всего в спасательных работах были задействованы пятеро спасателей и одна единица техники.