Скандал в Крыму: взят под стражу начальник управления Службы госстройнадзора

Обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления государственного строительного надзора Службы государственного строительного надзора Республики Крым. В настоящее время следствием ему предъявлено обвинение в покушении на получение взятки через посредника в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следственным отделом по Центральному району города Симферополя установлено, что в марте текущего года начальник управления неоднократно давал незаконные указания подчиненным при проверках строительных объектов принуждать руководителей фирм-застройщиков к заключению договоров на оказание услуг строительного контроля с подконтрольным ему субъектом предпринимательской деятельности — ООО «Крымская служба технического заказчика», — рассказали в Следкоме.

Исполняя незаконное указание начальника, должностные лица Службы государственного строительного надзора — заведующий отделом и главный консультант отдела — в ходе проверки объекта потребовали от представителя ООО «Петрокомплект» заключить такой договор. А в качестве посредника на получение взятки в интересах начальника управления выступил директор ООО «Крымская служба технического заказчика»: в ходе личной встречи он потребовал заключить фиктивный договор между ООО «КСТЗ» и ООО «Петрокомплект» об оказании услуг по осуществлению строительного контроля в процессе возведения жилого комплекса «Евпатория» в размере 200 тысяч рублей ежемесячно на протяжении всего периода строительства, рассчитанного на 60 месяцев.

После того, как первая сумма была заплачена предпринимателем, сотрудники стройнадзора, а после генеральный директор ООО «КСТЗ» были задержаны ОЭБиПК УМВД по городу Симферополю, в связи с чем довести свой преступный умысел на получение через посредника взятки в особо крупном размере начальник управления не сумел.

Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Заведующему отделом и главному консультанту отдела вменяется получение взятки за общее покровительство по службе в пользу взяткодателя в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), генеральному директору ООО «Крымская служба технического заказчика» — посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК РФ). Ранее всем им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в Следкоме.

Сотрудниками следственного отдела по Центральному району города Симферополя устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.