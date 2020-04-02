Сказанному – верить. За неполные сутки по Крымскому мосту на полуостров не пропустили десяток автомобилей

Запрета на въезд на полуостров нет. А рекомендации не ехать в Крым — есть.

Накануне на Крымском мосту начал работу блокпост, призванный тщательно проверять весь въезжающий на территорию полуострова транспорт. Однако с момента начала проверок (в полночь) на полуостров не пропустили всего десяток автомобилей. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. По его словам, работа блокпоста никак не связана с ограничением свобод граждан.

Сегодня было развернуто не более 10 автомобилей, которые пытались въехать на территорию полуострова. При этом, все грузовые автомобили пропускаются. Автобусное сообщение прекращено. Очередей на мосту нет, — заявил Глава Крыма.

Аксёнов уточнил: запрета на въезд в Крым нет. При этом, гражданам, которые едут без экстренной потребности, рекомендуется развернуться.

Никакого ограничения свободы нет, мы всем сказали 150 раз: лучший рецепт борьбы с вирусом – находиться дома, не общаться, не контактировать друг с другом. При этом жители других регионов России, которые имеют собственность на территории Республики Крым, пропускаются. Если, конечно, кто-то не может объяснить, с какой целью он едет на полуостров, при том, что все отели закрыты и все туристы уезжают, мы рекомендуем развернуться и вернуться назад, – сказал Аксёнов.

Тем не менее, блокпост работает. Въезжающим измеряют температуру, специалисты, осматривают людей. Все – заполняют анкеты, а вот иногородние без документальных подтверждений необходимости своего пребывания в Крыму, да, «разворачиваются». Поправим, им рекомендуют развернуться. И они… разворачиваются и уезжают.