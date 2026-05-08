Скифское золото никогда не было украинским — музей-заповедник «Херсонес Таврический»

Страной происхождения экспонатов из коллекции «скифского золота» является Российская империя и СССР, правопреемником которых Украина, в отличие от РФ, не является. А потому не имеет никакого права владеть артефактами из музеев Крыма, которые были с грубыми нарушениями обязательств переданы ей в угоду политическим интересам недружественных России стран. Об этом заявили в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», анонсируя иммерсивный межмузейный проект «Неделимое: окна памяти», посвященный невозвращенной из Европы крымской коллекции.
Так, по информации специалистов «Херсонеса Таврического» – одного из музеев, передавших свои артефакты на выставку в Амстердам в 2013 году – часть этих культурных ценностей была найдена во время раскопок, которые проводила Императорская археологическая комиссия, учрежденная в Российской империи в 1859 году.
С 1889 она стала единственным учреждением, выдававшим так называемые открытые листы, то есть разрешения на раскопки на государственных, городских и крестьянских землях. А в 1892 году на территории Херсонеса на основании находок был основан «Склад местных древностей,» ставший первым историко-археологическим музеем, добавили в учреждении.
Соответственно раскопки, в ходе которых была выявлена часть указанных выше артефактов, проводились российскими государственными органами на средства российского государственного бюджета и находились на балансе российских музеев. При этом 18 сентября 1902 года личным указом Николая Второго финансирование раскопок на территории Херсонеса было увеличено, – подчеркивают специалисты из Севастополя.
Вторая же часть культурных ценностей из коллекции «скифского золота» была найдена на территории Крыма в советский период в ходе проведения советских археологических экспедиций, которые финансировались органами власти СССР, добавили в музее «Херсонес Таврический».
В дальнейшем эти экспонаты вошли в советские музейные фонды и относились к культурному наследию Советского Союза, преемником которого, как и всего советского, стала Российская Федерация, но никак не Украина, подчеркнули в музее.
Именно Россия является правопреемником СССР, что не только закреплено в статье 67.1 Конституции Российской Федерации, но и признано международным сообществом. Украина правопреемником СССР себя не объявляла, соответственно изначально не была вправе претендовать на музейный фонд иного государства, – заявили в государственном историко-археологическом музее-заповеднике.
Здесь также обратили внимание на то, что Гаагская Конвенция «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», принятая в 1954 году и действующая по сей день, провозглашает культурные ценности достоянием всего человечества и предписывает особый режим их защиты: в соответствии с «принципом возвращения культурных и исторических ценностей в страну их происхождения», подчеркивают эксперты.
Таким образом тот важнейший факт, что страной происхождения спорных экспонатов является Российская империя, СССР и Российская Федерация как правопреемник, но никак не Украина, был намеренно не учтен заангажированными европейскими судьями при принятии окончательного решения о судьбе коллекции ценностей из Крыма, заявляют в учреждении.
Решения иностранных судов подорвали доверие к любым международным гарантиям европейских государств и поставили под сомнения дальнейшее соблюдение недружественными государствами любых взятых ими на себя обязательств, – резюмировали в музее.
Об этом, а также об уникальности, особой ценности и неделимости крымских артефактов, которые должны быть представлены на той земле, где были найдены, расскажет иммерсивный межмузейный проект «Неделимое: окна памяти», посвященный невернувшейся из Амстердама в 2014 году коллекции «скифского золота».
Проект реализуют при поддержке Администрации президента России и Министерства культуры РФ. Он посвящен крымской коллекции, не вернувшейся из Амстердама в 2014 году, и рассказывает о предметах выставки «Крым – золотой остров в Черном море». Проект представят 24 – 26 сентября в Санкт-Петербурге в рамках Форума объединенных культур.
Как украли скифское золото из Крыма
Состоящая из почти 2000 тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В коллекцию скифского золота вошли уникальные артефакты, принадлежащие музею-заповеднику «Херсонес Таврический», Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды и Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику.
В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.
В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. В жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию имеют сугубо политический характер, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.
В марте 2026 года в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц органов власти Королевства Нидерланды, Украины и археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета в связи с невозвращением в Российскую Федерацию скифского золота, страховая оценка которого составляет не менее 117 миллионов рублей.
источник: РИА Новости Крым
С тегами: археология в Крыму
С тегами: археология в Крыму