Скифское золото никогда не было украинским — музей-заповедник «Херсонес Таврический»

Именно Россия является правопреемником СССР, что не только закреплено в статье 67.1 Конституции Российской Федерации, но и признано международным сообществом. Украина правопреемником СССР себя не объявляла, соответственно изначально не была вправе претендовать на музейный фонд иного государства, – заявили в государственном историко-археологическом музее-заповеднике.

Здесь также обратили внимание на то, что Гаагская Конвенция «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», принятая в 1954 году и действующая по сей день, провозглашает культурные ценности достоянием всего человечества и предписывает особый режим их защиты: в соответствии с «принципом возвращения культурных и исторических ценностей в страну их происхождения», подчеркивают эксперты.

Таким образом тот важнейший факт, что страной происхождения спорных экспонатов является Российская империя, СССР и Российская Федерация как правопреемник, но никак не Украина, был намеренно не учтен заангажированными европейскими судьями при принятии окончательного решения о судьбе коллекции ценностей из Крыма, заявляют в учреждении.

Решения иностранных судов подорвали доверие к любым международным гарантиям европейских государств и поставили под сомнения дальнейшее соблюдение недружественными государствами любых взятых ими на себя обязательств, – резюмировали в музее.

Об этом, а также об уникальности, особой ценности и неделимости крымских артефактов, которые должны быть представлены на той земле, где были найдены, расскажет иммерсивный межмузейный проект «Неделимое: окна памяти», посвященный невернувшейся из Амстердама в 2014 году коллекции «скифского золота».

Проект реализуют при поддержке Администрации президента России и Министерства культуры РФ. Он посвящен крымской коллекции, не вернувшейся из Амстердама в 2014 году, и рассказывает о предметах выставки «Крым – золотой остров в Черном море». Проект представят 24 – 26 сентября в Санкт-Петербурге в рамках Форума объединенных культур.