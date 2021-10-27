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Скифское золото останется в Нидерландах до окончательного решения Верховного суда
Фото: ТАСС

Скифское золото останется в Нидерландах до окончательного решения Верховного суда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:14 27.10.2021

Скифское золото пока останется в Голландии, поскольку на решение амстердамского Апелляционного суда может быть подана кассация в Верховный суд Нидерландов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», со ссылкой на пресс-секретаря университета Амстердама Яша Ланге.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама во вторник, 26 октября, постановил, что археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен вернуть Скифское золото не в Крым, а в Киев. Музей Алларда Пирсона организационно относится к университету Амстердама.

На решение Апелляционного суда, возможно, будет подана апелляция в Верховный суд, следовательно, экспонаты будут надежно храниться в Нидерландах до вынесения окончательных решений, — сообщил собеседник агентства.

Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и «Херсонес Таврический» — направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку «Крым — золотой остров в Черном море».

После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию «скифского золота» из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что «скифское золото» принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года, вынесение окончательного решения несколько раз переносилось.

Скифское золото останется в Нидерландах до окончательного решения Верховного суда

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